整理包／520告白日「4大超商限時優惠」一次看

每年5月20日因為諧音「我愛你」，被譽為是告白日、小情人節，4大超商紛紛祭出限時優惠，包括咖啡、餅乾、巧克力、霜淇淋等都在列，讓情人們都能享受日常裡的小確幸。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市即日起至5月22日限時5天推出「520告白日」活動，包括CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）買2送1、CITY PRIMA精品美式咖啡／拿鐵咖啡買2送1（冰／熱）優惠；另即日起至5月31日OPENPOINT會員專屬還可享當筆加價購優惠，推出比利時克特多金象整榛果黑巧克力／比利時克特多金象黑巧克力任選買1送1、西西里風檸檬氣泡咖啡／完熟蘋果氣泡咖啡任選2杯99元，只要報會員電話，當筆消費即能加購。

OPENPOINT行動隨時取也推出5月20日至5月22日限時3天的「愛你久久」及「愛你久久久」告白行動優惠，「愛你久久」活動推出CITY PRIMA 精品美式咖啡／拿鐵任選2杯99元、CITY TEA冰淇淋紅茶2杯99元、CITY TEA珍珠純奶茶3杯99元、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元優惠；「愛你久久久」活動則推有CITY CAFE特大杯美式咖啡27杯999元，CITY PRIMA精品美式咖啡／拿鐵任選21杯999元優惠。同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶與精品咖啡限指定門市兌領，會員限購組數、兌領期限相關資訊請見OPENPOINT App說明。

●全家便利商店

全家便利商店迎接520，推出「Let’s購好咖」優惠活動，5月20日至5月22日於店舖購買Let’s Café特濃拿鐵大杯，就送「Let’s Café特濃拿鐵（大杯／冰熱不限）一杯」兌換小白單一張，並可持兌換券在原購買店舖於5月23日至5月29日期間兌換。

除了實體店舖活動外，全家便利商店和外送平台foodpanda合作，5月20日上午10點起至5月22日也有咖啡優惠能直接外送到家，只要在foodpanda點購全家便利商店Let’s Café特濃系列、經典美式／拿鐵大杯咖啡，皆可享有「第3杯0元」的限時優惠。

●萊爾富

萊爾富即日起至5月31日針對會員推出大杯美式咖啡買30杯送25杯、大杯拿鐵買30杯送20杯活動，最多直接現省1,125元；5月31日前還有特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品也只要59元嘗鮮價，包括特大杯Hi Café冰檸檬美式咖啡（售價75元）、特大杯Hi Café冰黃金柚香咖啡（售價75元）、特大杯Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡（售價80元）及冰黃金柚香氣泡美式咖啡（售價80元）。上百款人氣零食巧克力5月31日前也推出5折起優惠，指定巧克力第2件0元，像是售價49元的奧利奧原味夾心餅乾（香草）、奧利奧黑白巧克力夾心餅乾，以及售價39元的雀巢奇巧抹茶威化皆享買一送一優惠。

●OKmart

OKmart即日起至5月20日推出OKCAFE大杯美式咖啡、拿鐵同品項買2送2，甜蜜暖飲「歐維氏－醇濃可可飲」中杯同品項第2杯半價。