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居隔超商取貨有解 「全家」推0元包裹親友代領服務

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店首推代領0元包裹服務，包裹代領人可攜取件人證件正本或是出示取件人證件之翻拍照片代領。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首推代領0元包裹服務，包裹代領人可攜取件人證件正本或是出示取件人證件之翻拍照片代領。圖／全家便利商店提供

因應國內疫情變化，為方便居家隔離中的民眾領取網購包裹，全家便利商店推出全新便民服務，即日起凡0元包裹取件，除本人親自持證取件外，另提供兩種代領件方式：親友持取件人證件正本、親友出示取件人證件之翻拍照片，以上兩種方式證件皆需與取件人姓名相符，並包含照片，且親友需於收據上簽名。

此外，現在到全家便利商店領包裹還可以抽好康，會員只要在包裹到店兩天內完成取貨（包裹到店即為首日），並於取貨時出示全家便利商店會員App條碼或是報電話號碼即可自動登錄抽獎，也可掃描取件證明聯的QRcode至全家便利商店App手動登錄，即日起至6月14日周周抽5名幸運兒獲得全家便利商店會員點數10十萬點（共抽出20名）；另將再抽出2名得獎者可獲得Let’s Café經典拿鐵（中杯）365杯。

疫情期間，OKmart全台830間門市即日起也提供包裹取件應變服務，消費者可請親友至門市現場，憑採認證件正本核對領取，無論任何原因由非本人領取包裹皆一樣需提供證件正本供門市人員做確認，以保障消費者權益與消費安全；另外消費者也可請親友至門市現場，現場由門市人員或親友撥打包裹上聯繫手機並開啟視訊，由消費者本人持有效本人證件一同視訊，採證後即可由親友代為領取。

以上為OKmart疫情期間提供網購取件的門市便民服務，無論任何原因由非本人領取包裹皆一樣需提供證件正本，或是由門市人員見證本人視訊持證件後，供門市人員做確認，方可領取。

疫情期間，OKmart全台830間門市即日起也提供包裹取件應變服務。圖／OKmart提供
疫情期間，OKmart全台830間門市即日起也提供包裹取件應變服務。圖／OKmart提供
即日起至6月14日到全家便利商店領包裹還可以抽好康，會員只要在包裹到店兩天內取件完畢（包裹到店即為首日）並登錄抽獎，有機會獲得10萬會員點數、一年份拿鐵。圖／全家便利商店提供
即日起至6月14日到全家便利商店領包裹還可以抽好康，會員只要在包裹到店兩天內取件完畢（包裹到店即為首日）並登錄抽獎，有機會獲得10萬會員點數、一年份拿鐵。圖／全家便利商店提供
居隔期間需要領超商包裹有解！全家便利商店推出全新「包裹親友代領服務」。圖／全家便利商店提供
居隔期間需要領超商包裹有解！全家便利商店推出全新「包裹親友代領服務」。圖／全家便利商店提供

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