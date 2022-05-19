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7-ELEVEN「夏日大BINGO」冰品活動最低0元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至6月28日整合線上線下舉辦「夏日大BINGO」冰品活動，以「跨界聯名」、「異國限定」兩大策略推出超過20款新品，更加碼推出數位集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月28日整合線上線下舉辦「夏日大BINGO」冰品活動，以「跨界聯名」、「異國限定」兩大策略推出超過20款新品，更加碼推出數位集點活動。圖／7-ELEVEN提供

夏日體感溫度不斷飆升，為掌握宅家「凍感」商機，7-ELEVEN即日起至6月28日整合線上線下舉辦「夏日大BINGO」冰品活動，享最低0元起優惠，冰品以「跨界聯名」、「異國限定」兩大策略推出超過20款新品，更加碼推出數位集點活動，有機會將指定哈根達斯迷你杯帶回家。此外，針對夏季減醣、低卡新趨勢，7-ELEVEN將花椰菜、紅藜麥入餐取代白米飯，並推薦超過10款夏日輕食菜單，同步搭配優惠活動，各式沁涼美食就近買。

近日民眾宅家時間增加，冰箱囤貨冰品「即食」更顯重要，7-ELEVEN今夏推薦跨界聯名新冰「森永客美多咖啡聖代」、「CoCo都可×小美奶茶三兄弟雪糕」等，以冰品口感神還原店內人氣飲品；酷聖石更推出LINE FRIENDS人氣肖像4款酷樂杯，其中「酷聖石紅心芭樂酷樂杯」將獨特的水果以雪酪呈現清爽口感。此外，7-ELEVEN特別引進日本「LOTTE爽冰淇淋－漂浮汽水風味」，使用蘇打汽水混搭香草冰淇淋以螺旋方式注入，採日本爽冰專利技術，呈現多層次風味。

每年夏天必不能錯過的7-ELEVEN冰品活動再度登場，今年7-ELEVEN整合線上線下舉辦「夏日大BINGO」冰品活動，至門市購買指定冰品任選2件，立即享下殺最低0元起優惠，線上則可利用7-ELEVEN App或7-ELEVEN官方LINE帳號參加「夏日大BINGO」冰品活動，同享優惠方案。以上兩平台各有限定加碼活動：7-ELEVEN App加碼5款人氣冰品免費贈，而7-ELEVEN官方LINE帳號則可分享指定連結給好友，好友玩過且兌換優惠後，即有機會獲得加碼優惠券。

即日起至6月14日另首度加碼推出「冰品集點GO」，OPENPOINT會員（結帳需報會員手機號碼）單筆購買指定冰品任選4件即可集1點，集滿3、5、7點可兌換指定商品，有機會兌換指定哈根達斯蜂蜜黃桃玫瑰迷你杯（兌完為止）。

7-ELEVEN與冰淇淋專家COLD STONE合作，於156間「7-ELEVEN × COLD STONE複合店」推出7款獨家3oz份量的創意冰料理，繼先前推出「厚奶茶蹦珍珠」Q彈黑糖珍珠配上香醇濃郁的奶茶冰淇淋引爆珍珠控洗版風潮，即日起新品「珍珠超載了」限定登場，以濃醇香奶冰淇淋搭配酥脆口感OREO餅乾，淋上雙倍黑糖珍珠，展現特濃的超載幸福感，售價139元。

掌握夏季減醣的食尚趨勢，7-ELEVEN推出「夏日輕食餐」主題活動，主打使用紅藜麥、花椰菜等原型食物取代白米，全新商品「蔥鹽雞紅藜飯飯糰」特別添加近年被稱為超級食物的紅藜麥拌入米飯，飯糰內餡包入以日本直輸鹽味醬調味的低溫舒肥在地雞胸肉，售價39元；另一款「松阪豬花椰菜飯減醣餐」豐富蔬菜搭配油花分布均勻的松阪豬，並將50%米飯以新鮮白花椰菜代替，售價89元。

看準夏季是涼麵銷售高峰，7-ELEVEN本周「廣島風雞肉辣味冷麵」季節限定回歸，將Q度十足的冰涼麵條放入充滿芝麻香氣的辣沾醬中，使醬汁附著在麵條上，特殊的日本廣島在地傳統辣沾麵吃法，將超商涼麵創造出更多的風貌，售價79元。

7-ELEVEN特別引進日本「LOTTE爽冰淇淋－漂浮汽水風味」，使用蘇打汽水混搭香草冰淇淋以螺旋方式注入，採日本爽冰專利技術，呈現多層次風味，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN特別引進日本「LOTTE爽冰淇淋－漂浮汽水風味」，使用蘇打汽水混搭香草冰淇淋以螺旋方式注入，採日本爽冰專利技術，呈現多層次風味，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN × COLD STONE複合店」即日起新品「珍珠超載了」限定登場，以濃醇香奶冰淇淋搭配酥脆口感OREO餅乾，淋上雙倍黑糖珍珠，售價139元。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN × COLD STONE複合店」即日起新品「珍珠超載了」限定登場，以濃醇香奶冰淇淋搭配酥脆口感OREO餅乾，淋上雙倍黑糖珍珠，售價139元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月28日整合線上線下舉辦「夏日大BINGO」冰品活動，享最低0元起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至6月28日整合線上線下舉辦「夏日大BINGO」冰品活動，享最低0元起優惠。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石推出LINE FRIENDS人氣肖像4款酷樂杯，其中「酷聖石紅心芭樂酷樂杯」將獨特的水果以雪酪呈現清爽口感。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石推出LINE FRIENDS人氣肖像4款酷樂杯，其中「酷聖石紅心芭樂酷樂杯」將獨特的水果以雪酪呈現清爽口感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今夏推薦跨界聯名冰品「森永客美多咖啡聖代」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今夏推薦跨界聯名冰品「森永客美多咖啡聖代」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN特別引進日本「LOTTE爽冰淇淋－漂浮汽水風味」，使用蘇打汽水混搭香草冰淇淋以螺旋方式注入，採日本爽冰專利技術，呈現多層次風味，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN特別引進日本「LOTTE爽冰淇淋－漂浮汽水風味」，使用蘇打汽水混搭香草冰淇淋以螺旋方式注入，採日本爽冰專利技術，呈現多層次風味，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
針對夏季減醣、低卡新趨勢，7-ELEVEN將花椰菜、紅藜麥入餐取代白米飯，並推薦超過10款夏日輕食菜單。圖／7-ELEVEN提供
針對夏季減醣、低卡新趨勢，7-ELEVEN將花椰菜、紅藜麥入餐取代白米飯，並推薦超過10款夏日輕食菜單。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石推出LINE FRIENDS人氣肖像4款酷樂杯，每款售價115元，7-ELEVEN限定販售。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石推出LINE FRIENDS人氣肖像4款酷樂杯，每款售價115元，7-ELEVEN限定販售。圖／7-ELEVEN提供
CoCo都可×小美奶茶三兄弟雪糕，售價49元，7-ELEVEN限定販售。圖／7-ELEVEN提供
CoCo都可×小美奶茶三兄弟雪糕，售價49元，7-ELEVEN限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「夏日輕食餐」主題活動，主打使用紅藜麥、花椰菜等原型食物取代白米，美味少負擔。圖／7-ELEVEN提供
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