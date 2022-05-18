聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛買量販日本祭 600款直送商品5.6折起 TOMICA餅乾居家哄孩必備
近期日圓匯率價格超甜，再度激起民眾超想去日本玩的心情，愛買量販為了替民眾一解出國癮，特別引進超過600款日本直送商品，即日起至5月31日限時2週促銷，生鮮肉品、零嘴、泡麵、飲料、調味料、藥妝、家庭清潔一應俱全，最低5.6折起，零時差享受日本美味與各式好物。
日本零嘴口味百變，就連造型也萌出新高度，像是Calbee加樂比愛心形狀蔬菜餅、Befco栗山星星狀餅乾以及月亮造型米果，都令人愛不釋手；居家防疫哄小孩法寶「日清汽車餅乾」限量新上市，每片餅乾上都有不同汽車圖樣，開一包就能換取爸媽片刻寧靜。
而防疫在家煮食的需求大增，愛買量販此次更引進日本F1奧羽牛，肉質近似和牛，展現恰到好處的油花相對爽口，價格也比和牛親民，每盒120公克，特價199元。另外，日本媽媽最愛的永谷園炒飯料，共有鮭魚、蟹味和大蒜3種風味，米飯再加1顆蛋，3分鐘內變出美味炒飯；宵夜族除了必吃Nissin日清杯麵外，也可嘗試爽口的「Nissin日清醬油海鮮杯飯」，現貨限量120杯；搭配限量400包的「山榮北海道燒起司條」，混合三種起司結合魚片一起烘烤製成，搭配起來美味加乘。
除了嘴裡吃得到日本味，臉上用的也要加上日本經典元素才行。日本超人氣PDC酒粕面膜、選用400年歷史茶屋京都利休園的宇治抹茶推出抹茶面膜，還有日本長年熱銷的Pelican美膚皂商品，推出內含京都產宇治抹茶的宇治抹茶綿密泡泡皂，從內到外都增添日本氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言