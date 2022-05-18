愛買量販日本祭 600款直送商品5.6折起 TOMICA餅乾居家哄孩必備

近期日圓匯率價格超甜，再度激起民眾超想去日本玩的心情，愛買量販為了替民眾一解出國癮，特別引進超過600款日本直送商品，即日起至5月31日限時2週促銷，生鮮肉品、零嘴、泡麵、飲料、調味料、藥妝、家庭清潔一應俱全，最低5.6折起，零時差享受日本美味與各式好物。

日本零嘴口味百變，就連造型也萌出新高度，像是Calbee加樂比愛心形狀蔬菜餅、Befco栗山星星狀餅乾以及月亮造型米果，都令人愛不釋手；居家防疫哄小孩法寶「日清汽車餅乾」限量新上市，每片餅乾上都有不同汽車圖樣，開一包就能換取爸媽片刻寧靜。

而防疫在家煮食的需求大增，愛買量販此次更引進日本F1奧羽牛，肉質近似和牛，展現恰到好處的油花相對爽口，價格也比和牛親民，每盒120公克，特價199元。另外，日本媽媽最愛的永谷園炒飯料，共有鮭魚、蟹味和大蒜3種風味，米飯再加1顆蛋，3分鐘內變出美味炒飯；宵夜族除了必吃Nissin日清杯麵外，也可嘗試爽口的「Nissin日清醬油海鮮杯飯」，現貨限量120杯；搭配限量400包的「山榮北海道燒起司條」，混合三種起司結合魚片一起烘烤製成，搭配起來美味加乘。