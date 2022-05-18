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momo購物網「網購泡麵熱銷榜」出爐 TOP 3超級經典

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第一名：來一客鮮蝦魚板風味杯，3入組活動價69元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第一名：來一客鮮蝦魚板風味杯，3入組活動價69元。圖／momo購物網提供

泡麵是台灣國民美食，更是人人必囤的居家即食良伴，根據momo購物網觀察，速食麵買氣持續熱絡，「泡麵」與「乾拌麵」等需求大增，近日銷售較去年同期成長超過200%以上。momo購物網公布「2022年網購泡麵熱銷榜」，由超人氣杯麵「來一客」鮮蝦魚板風味杯登上冠軍寶座，而經典款「統一肉燥麵」、「維力炸醬麵」分別拿下第二、三名，自今年1月至今均創下銷量超過1.5萬的亮眼成績。

momo購物網分析「2022年網購泡麵熱銷榜」發現，今年吹起經典懷舊風潮，來一客、統一麵、維力、味丹、台酒等本土風味強勢霸榜，台灣品牌占整體排行8席名次，而異國特色品牌如日本日清、韓國農心等也靠經典口味泡麵持續穩坐話題寶座。

momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」由「來一客鮮蝦魚板風味杯」奪下冠軍殊榮，清甜海鮮湯頭超開胃；第二名為泡麵界常勝軍「統一麵肉燥風味」，是不少人從小吃到大的道地家鄉回憶；第三名「維力炸醬麵」同樣是超級經典，以一包兩吃的吃法擄獲人心。

第四名為連道地韓國人都愛的「NONG SHIM農心辛拉麵」；第五名是廣受各大綜藝節目推薦的「曾拌麵香－蔥椒麻」，顯示烹煮方便快速的乾拌麵已晉升消費者的必買清單；第六名為新入榜的「老四川螺螄風味粉」，經典川式麻辣非吃不可；第七、第八名分別為「味丹味味A排骨雞湯麵」、「台酒TTL花雕雞袋麵」，累積銷售量近萬袋；第九、第十名則為「NISSIN日清合味道海鮮杯麵」、「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」。

除了10大熱銷品外，還有其他年度熱銷黑馬，包括「NISSIN 日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」，吃得到整塊日式油豆腐，視覺驚喜感滿分；搶攻素食市場的「維力素飄香素麻辣燙風味麵」成功帶動話題，口感香麻獨特；「水哦千拌麵黑麻油口味」則以古法焙製香醇黑麻油，搭配無農藥契作老薑調製，剛剛好的辛辣感令人回味無窮。

momo購物網站上網羅超過500款泡麵及340款乾拌麵，舉凡海鮮、泡菜、肉燥、雞湯應有盡有，為搶攻買氣，momo購物網「盛夏美食祭」即日起至5月31日登場，包含老媽拌麵、曾拌麵等均祭出優惠價，指定商品限時領券再享5折優惠。此外，還有活動期間累計消費滿1,000元即抽雪碧ZERO 330ml 24入、滿2,500元再加碼抽Marshall藍牙喇叭」等好康。

momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第四名：NONG SHIM農心辛拉麵，超值包5入活動價139元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第四名：NONG SHIM農心辛拉麵，超值包5入活動價139元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第十名：滿漢大餐蔥燒牛肉麵，3包入活動價155元。圖／momo購物網提供
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水哦千拌麵黑麻油口味（3包入），momo購物網活動價168元。圖／momo購物網提供
水哦千拌麵黑麻油口味（3包入），momo購物網活動價168元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第七名：味丹味味A排骨雞湯麵，5包入活動價78元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第七名：味丹味味A排骨雞湯麵，5包入活動價78元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第八名：台酒TTL花雕雞袋麵，3包入活動價165元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第八名：台酒TTL花雕雞袋麵，3包入活動價165元。圖／momo購物網提供
NISSIN日清咚兵衛油豆腐烏龍麵（12碗裝），momo購物網活動價799元。圖／momo購物網提供
NISSIN日清咚兵衛油豆腐烏龍麵（12碗裝），momo購物網活動價799元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第二名：統一麵肉燥風味，特大包5入售價85元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第二名：統一麵肉燥風味，特大包5入售價85元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第六名：老四川螺螄風味粉酸辣粉（碗裝），活動價69元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第六名：老四川螺螄風味粉酸辣粉（碗裝），活動價69元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第九名：NISSIN日清合味道海鮮杯麵，12杯裝活動價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第九名：NISSIN日清合味道海鮮杯麵，12杯裝活動價399元。圖／momo購物網提供
維力素飄香素麻辣燙風味麵（5包入），momo購物網活動價65元。圖／momo購物網提供
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momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第三名：維力炸醬麵，5包入活動價75元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第三名：維力炸醬麵，5包入活動價75元。圖／momo購物網提供
momo購物網「2022年網購泡麵熱銷榜」第五名：PaMi曾拌麵－香蔥椒麻，4包入活動價168元。圖／momo購物網提供
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