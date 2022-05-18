蝦皮攜手「掰掰啾啾」 獨家推「青春不畢遺憾」限量禮盒
畢業季來臨，根據《Social Lab社群實驗室》調查 ，去年全台大專院校畢業生因疫情錯失畢業典禮，成為心中一大遺憾。蝦皮購物即日起至5月28日正式啟動「蝦皮畢業季」，攜手人氣插畫家「掰掰啾啾」筆下角色「奧樂雞」跨界合作置入專區，並與ETUDE HOUSE、小米、達摩本草等品牌獨家推出「青春不畢遺憾」限量禮盒，共有「告白有雞會」、「夠虧雞才快樂」、「努力有奇雞」等3款，內容物包含ETUDE HOUSE與達摩本草的熱銷彩妝保養品、出遊必備零食、小米 Redmi Buds 3真無線藍牙耳機、奧樂雞文書用品等，最低只要599元。此外，蝦皮購物還準備了下殺46折起的宿舍回憶零食與熱銷遊戲片，以及職場必備妝容與穿搭推薦，讓畢業生提早為未來的求職之路做好準備。
蝦皮購物集結站上熱銷零食與冒險闖關遊戲片，與畢業生一起回憶學生歲月，韓國「Enaak小雞麵」集結原味、香辣、綜合等3種口味，即日起至5月20日30包優惠價179元；「好麗友預感香烤洋芋片」12包即日起至5月20日優惠價129元；「五木 X 三顧茅廬聯名湯麵」麻辣火鍋風味、酸菜牛肉風味一袋3入5月21日至5月28日優惠價129元。5月21日凌晨0點限時送上1元蘋果派，5月28日凌晨0點再加碼1元蛋捲冰淇淋。
榮獲全球各大遊戲媒體滿分評價的「薩爾達傳說－曠野之息」，給予玩家細膩又浩大的遊戲世界探索，即日起至5月20日優惠價1,699元；多人聚會必備的「瑪利歐賽車8豪華版R」即日起至5月20日優惠價1,499元；原價2,550元的「健身環大冒險」，5月21日至5月28日更祭出不到1,800元的優惠價。5月28日前上「蝦皮畢業季」專頁投票回答專屬問題，就有機會把價值12,990元的Samsung Galaxy M33免費帶回家。
適逢疫情，社會新鮮人於求職路上備感挑戰，蝦皮購物攜手各大美妝保養與服飾品牌，針對面試必備妝容、穿搭祭出優惠，包括能呈現輕透感底妝的「INTEGRATE透潤柔光粉底凍」5月21日至5月28日優惠價485元；打造好氣色必備的「heme純色腮紅」5月18日至5月20日優惠價199元；5月21日至5月28日另推薦200元即可入手的蓬蓬袖長版襯衫、優惠價1,050元的簡約俐落寬鬆男友風西裝外套。
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