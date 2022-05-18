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超商首見！全家便利商店「Let’s Café椰奶拿鐵」清爽登場
全球健康飲食趨勢崛起，香醇清爽、高纖無乳糖的植物奶蔚為風潮。全家便利商店於兩年前率先推出豆乳拿鐵、燕麥植物奶拿鐵，掀起一波植物奶拿鐵熱潮，現在再攜手食品大廠「愛之味」，將Let’s Café與其莎莎亞椰奶、純濃燕麥系列—咖啡師燕麥奶結合，聯手打造今夏限定植物基飲品「椰奶拿鐵」、「燕麥奶拿鐵」，原價65元，即日起至5月31日享會員嘗鮮優惠價49元。
全家便利商店此次與「愛之味」合作，率先推出超商首見的「椰奶拿鐵」，使用愛之味經典產品「莎莎亞椰奶」，不僅未添加奶精，更擁有椰漿的馥郁香氣，再結合Let’s Café的醇厚咖啡，入口即可感受爽口的南洋風味；「燕麥奶拿鐵」則使用愛之味「純濃燕麥系列—咖啡師燕麥奶」，擁有清甜麥香風味，口感滑順。兩款售價皆為65元，即日起至5月31日可享49元會員嘗鮮優惠價。
隨著健康飲食趨勢成長，民眾更關注日常保健與飲食均衡，全家便利商店獨家開賣美國保健品牌WEIDER威德5款機能精華飲，包括金盞花葉黃素飲、蔬果酵素飲、馬卡勁能飲、膠原美妍飲與薑黃活力飲，每款原價89元，即日起至5月31日可享加10元多1件優惠。除了可至實體店舖購買，亦可從全家便利商店App「全+1商城」保健館選購，並推出10入限時優惠價469元。
此外，私品茶杯身同步換新裝，不僅杯身換上粉嫩的夏季圓圓杯，6月28日前更推出全品項第2杯7折優惠；消費者喜愛的仙女波波系列也推出限量優惠，即日起至6月28日可享「仙女波波紅茶」39元、「仙女波波醇奶茶」49元的限時優惠，單店數量有限，售完為止。
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