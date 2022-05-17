「2022香港郊野祕境」大公開！吃貨美食攻略 同步放送

香港4月下旬起逐步放寬社交距離措施，各大景點包括香港迪士尼樂園、海洋公園、黃大仙祠、博物館等都已開放；因兩年來，全球邊境封鎖，香港民眾也開啟了生活的新常態，紛紛走向戶外，「上山」、「下海」成為最夯體驗。

由260多個島嶼組成的香港，特殊的地形環境，自然造就多樣郊野戶外景點。香港旅遊發展局趁勢推出4大私房郊野祕境，並貼心分成兩條路線：山線—荔枝窩、昂坪；海線—淺水灣、鹽田梓；此外，在地美食也同步納入。旅人們可先收錄筆記，等待開啟國門再暢遊香港。

●荔枝窩客家聚落 來杯在地咖啡

擁有300年歷史的荔枝窩，是個客家村，曾榮獲亞太區文化遺產保護獎，是擁有香港最古老、保存最完好的農村聚居地之一。村落被茂盛的風水林與紅樹林包圍，可沿著綠林小徑漫步，在壯觀的紅樹林前拍照留念；周末假期，有許多鄉村小店走可逛，或各樣臨時小攤販售著客家菜，也能品嘗紅燒豬肉、雞粥、茶粿等傳統風味。

荔枝窩除了豐富的人文地貌，近年此地也成為香港第一個成功種植咖啡的產地，吸引許多咖啡迷慕名而來。

●昂坪360纜車 挑戰天壇大佛至高之美

香港是不同特色的離島組成，其中，面積最大的大嶼山名氣最高，也是推薦必遊路線之一。暢遊大嶼山可由昂坪360纜車之旅出發，沿途飽覽機場與港珠澳大橋景色；經過古色古香的昂坪市集，就能看到全球最高的戶外青銅坐佛「天壇大佛」，體力若佳，則可挑戰攀登268級石階，登上平台，遠眺旖旎風光。

再往前步行約10分鐘，可到達昂坪祕境：由38根木柱刻上心經組成的「心經簡林」，木柱高度從8至10公尺不等，刻上國學大師饒宗頤的《心經》墨寶，木柱依經文順序排成「∞」符號，象徵無限大。遊走於木柱旁的婉蜓小路，置身空靈環境，頗適合疫後的心靈療癒。

來到昂坪，也別錯過寶蓮禪寺齋堂的佛門齋菜和茶品，齋堂菜式依時令食材烹調，雖然是素食但菜色多元精緻，值得細品慢嘗。

●鹽田梓 集鹽田、藝術與美食於一地

從西貢碼頭搭船約20分鐘，即可抵達「鹽田梓」這個小島，這裡曾以漁業和製鹽業為主，島上隨處可見保留完整的香港三級歷史建築，沿著環繞全島的小徑便可輕鬆遊覽整座島嶼；另一條由鰂魚涌到淺水灣的路線，坡度平緩輕鬆易走，行程結束還可到景色宜人的淺水灣泳灘，享用海邊露天餐廳美食。

鹽田梓擁有近300年歷史，除了留下許多獨特文化遺產，如今也轉身為充滿活力的露天博物館和打卡熱點。環島徒步旅行，可走覽獲得聯合國教科文組織獎項的鹽田和聖若瑟小堂、藝術家和村民為《鹽田梓藝術節》創作的藝術品，這裡是個充滿活力的藝術小島，也是香港碩果僅存的產鹽地。

結束鹽田梓遊覽後，絕不可錯過西貢市中心的美食。不論是沿海各式各樣的海鮮料理、米其林得獎餐廳、巷弄裡的文青咖啡店到地道甜品、菠蘿油等，應有盡有。

●鰂魚涌到淺水灣 新手也能登高去

從鰂魚涌到淺水灣，這條由香港島北至南的登山徑，橫跨大樓林立的鰂魚涌、綠林茂密的柏架山、大潭郊野公園及淺水灣，是一條輕鬆易行的路線。

大潭水壩旁的水塘映照著山水倒影，波光粼粼，是最佳打卡點。此行最後來到淺水灣，在這裡可以透過知名作家張愛玲的視角，欣賞被譽為「香港最美沙灘」的景致，走訪經典小說《傾城之戀》筆下男女主角第一次邂逅地點「淺水灣酒店露台餐廳」，在淺水灣酒店對面小徑還設立了張愛玲地標，並設置三組椅子紀錄張愛玲三次訪港的經歷。

伴隨著浪漫的文學氣息，漫步於彎月形海灘觀賞夕落，還能享用美味的人氣海邊燒烤及鮮美海鮮料理，感受著時代今昔。