東區人氣店「咖朵咖啡」熄燈 網友淚：美味舒芙蕾再見

東區知名咖啡館「咖朵」於臉書宣告，「我們決定在5月底暫停營業，準備搬離東區。咖朵存在東區已超過10年，然而，扣除疫情，一直都有不錯的好光景，因為你們的支持，謝謝。」業者也表示，只是暫別，已著手籌備新店舖。

雖是暫別，不少網友仍驚嘆可惜。有人直接在線上點菜，「一定還要有奶茶、三明治跟舒芙蕾；如果可以加入好久不見的奶油燉雞就更好了」，也期待新店就在家旁邊；不少人哀嘆「讓人驚喜的舒芙蕾要暫時說再見了」。