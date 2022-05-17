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東區人氣店「咖朵咖啡」熄燈 網友淚：美味舒芙蕾再見
東區知名咖啡館「咖朵」於臉書宣告，「我們決定在5月底暫停營業，準備搬離東區。咖朵存在東區已超過10年，然而，扣除疫情，一直都有不錯的好光景，因為你們的支持，謝謝。」業者也表示，只是暫別，已著手籌備新店舖。
雖是暫別，不少網友仍驚嘆可惜。有人直接在線上點菜，「一定還要有奶茶、三明治跟舒芙蕾；如果可以加入好久不見的奶油燉雞就更好了」，也期待新店就在家旁邊；不少人哀嘆「讓人驚喜的舒芙蕾要暫時說再見了」。
咖朵以現煮咖啡、自製甜點知名，被稱為「東區的貴婦下午茶」，店內最知名的舒芙蕾採現點現作，須有點耐心等候，不少人形容是「讓人驚喜的滋味」，「輕柔自然的熱香，容器裡的舒芙蕾膨高，時間經過高度略為下降，質地是帶有軟潤感的熱裡綿鬆」，也有人吃過後大讚「原來今天才真的吃到舒芙蕾」。
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