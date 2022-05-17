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全台限量10萬支！萊爾富獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」活動，全台限量10萬支，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」活動，全台限量10萬支，售完為止。圖／萊爾富提供

迎接夏日冰品旺季，萊爾富自5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」活動，商品包含「草莓雪糕」、「淇淋巧酥雪糕」、「香草焦糖脆杏仁雪糕」、「芒果脆皮雪糕」、「巧克力脆杏仁雪糕」共5款，等於直接下殺5折、現省230元，全台限量10萬支，售完為止。對於愛嘗鮮的冰控們，萊爾富也推出小美系列和百吉新冰搶市，包含「小美紅心芭檸冰棒」、「黑醋栗巧酥雪糕」和「小美戀冰沙－哈密瓜優格奶蓋」，還有「百吉棒棒冰－烏梅口味」，5月31日前於全台萊爾富購買指定冰品可享2件8折、3件75折優惠，Hi-Life VIP App內的「萊購物」也推出新冰品「小美玫瑰蜜桃雪糕」盒裝4入享9折優惠。

萊爾富推出「哈根達斯草莓雪糕」，薈萃最新鮮香甜的草莓，濃郁香氣與鮮甜滋味；「哈根達斯淇淋巧酥雪糕」以濃郁的香草冰淇淋包覆著香甜巧克力脆皮外衣，搭配味道濃郁的可可餅乾碎片；「哈根達斯香草焦糖脆杏仁雪糕」香濃的巧克力脆皮外裹著香脆帶有嚼勁的杏仁顆粒，搭配濃郁的焦糖漩渦在優質香草冰淇淋中恣意蔓延；真夏水果口感的「哈根達斯芒果脆皮雪糕」選擇在芒果最佳熟成時刻採摘，製成果泥和細緻果塊，融入濃郁的牛奶中，外層以白巧克力融合草莓製成脆皮；「哈根達斯巧克脆杏仁雪糕」嚴選上等可可豆製成的巧克力冰淇淋，加入杏仁顆粒增添嚼勁。上述5款售價皆為115元。

萊爾富新推出的「小美紅心芭檸冰棒」以沁涼的紅心芭樂為基底，過癮的冰涼甜爽加乘著清透的檸檬香氣，售價35元；另一款新品「小美黑醋栗巧酥雪糕」將黑醋栗漿果豔麗波紋揮灑於牛奶雪糕中，搭配巧酥餅乾的香脆口感，售價35元；「小美戀冰沙－哈密瓜優格奶蓋」以香濃清甜的哈密瓜與Q滑的粉圓晶球口感為基底，再搭配微酸奶香的優格奶蓋，售價45元。

去年上映突破逾4億票房的熱門國片《當男人戀愛時》，電影中男主角阿成告白時吃的冰棒，被視為男女主角定情的代表食物，還從電影延伸到真實世界，讓百吉冰品意外再掀一波討論話題與銷售高峰。萊爾富新推出「百吉棒棒冰－烏梅」口味酸甜，開胃又解膩，售價20元。

萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊購物」也推出新冰品「小美玫瑰蜜桃雪糕」盒裝4入（售價140元），現可享9折優惠價126元，售完為止，以有機玫瑰醬成熟優雅韻味，交錯著蜜桃雪糕的清新甜美，再搭配微酸甜的黃桃果肉口感，以量販的盒裝價格購入，既能分享親友，還能一解夏日清涼兼精省荷包，

「哈根達斯芒果脆皮雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
「哈根達斯芒果脆皮雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
「哈根達斯草莓雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
「哈根達斯草莓雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
「哈根達斯巧克脆杏仁雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
「哈根達斯巧克脆杏仁雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
搶夏日高溫商機，萊爾富推出小美、百吉新冰搶市，5月31日前指定冰品2件8折、3件75折。圖／萊爾富提供
搶夏日高溫商機，萊爾富推出小美、百吉新冰搶市，5月31日前指定冰品2件8折、3件75折。圖／萊爾富提供
「哈根達斯淇淋巧酥雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
「哈根達斯淇淋巧酥雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出新冰品「小美戀冰沙－哈密瓜優格奶蓋」，售價45元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出新冰品「小美戀冰沙－哈密瓜優格奶蓋」，售價45元。圖／萊爾富提供
萊爾富新推出新冰品「百吉棒棒冰－烏梅口味」，售價20元。圖／萊爾富提供
萊爾富新推出新冰品「百吉棒棒冰－烏梅口味」，售價20元。圖／萊爾富提供
迎冰品旺季，萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」活動，以及小美、百吉新冰搶市。圖／萊爾富提供
迎冰品旺季，萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」活動，以及小美、百吉新冰搶市。圖／萊爾富提供
「哈根達斯香草焦糖脆杏仁雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
「哈根達斯香草焦糖脆杏仁雪糕」（售價115元），萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」，限量售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出新冰品「小美玫瑰蜜桃雪糕」盒裝4入（售價140元），現可享9折優惠價126元，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出新冰品「小美玫瑰蜜桃雪糕」盒裝4入（售價140元），現可享9折優惠價126元，售完為止。圖／萊爾富提供
冰箱補貨趁現在，萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」活動，全台限量10萬支，售完為止。圖／萊爾富提供
冰箱補貨趁現在，萊爾富5月18日至5月22日推出獨家限時5天「哈根達斯指定雪糕買2送2」活動，全台限量10萬支，售完為止。圖／萊爾富提供

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