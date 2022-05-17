7-ELEVEN、萊爾富「風味咖啡」檸檬、柚香、完熟蘋果更消暑

炎熱的夏季就是需要一杯沁涼可口的飲品來消暑，萊爾富即日起至5月31日推出特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品享嘗鮮價59元，包含原價75元的特大杯「冰檸檬美式咖啡」與「冰黃金柚香咖啡」，以及原價80元的特大杯「冰檸檬氣泡美式咖啡」和「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」。

萊爾富推出的特大杯「Hi Café冰檸檬美式咖啡」將微酸檸檬汁與美式咖啡巧妙結合，在微苦的咖啡中帶點檸檬香氣，是今年盛夏不可錯過的消暑清爽盛品。另一款特大杯「Hi Café冰黃金柚香咖啡」嚴選韓國黃金柚醬，將酸甜滋味的柚醬與香醇的美式咖啡融合，不僅聞得到黃金柚醬散發出的濃郁香氣，還可品嘗到酸甜的咖啡風味。

萊爾富也推出特大杯「Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡」、特大杯「Hi Café冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，加入消暑滿分的氣泡水，更能呈現風味咖啡獨有的豐富沁涼的多層次口感。

7-ELEVEN推出全新風味飲品「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」，將蘋果進行蜜漬，蘋果丁熬煮到適合咖啡的甜度，與美式咖啡融合，帶有蘋果香氣外更有果粒嚼感，限冰飲、特大杯售價80元；「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」將氣泡咖啡加入蘋果風味，散發超濃蘋果香並嚼得到果粒，限冰飲、特大杯售價85元。