快訊

停課、復課陷入無限輪迴 老師家長累垮…校長都得代課

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」今起陸續暫停供應

日本鬆綁邊境管制！先試辦「這4國」觀光團 須打滿3劑疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN、萊爾富「風味咖啡」檸檬、柚香、完熟蘋果更消暑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起推出全新風味飲品「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」、「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出全新風味飲品「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」、「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶」。圖／7-ELEVEN提供

炎熱的夏季就是需要一杯沁涼可口的飲品來消暑，萊爾富即日起至5月31日推出特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品享嘗鮮價59元，包含原價75元的特大杯「冰檸檬美式咖啡」與「冰黃金柚香咖啡」，以及原價80元的特大杯「冰檸檬氣泡美式咖啡」和「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」。

萊爾富推出的特大杯「Hi Café冰檸檬美式咖啡」將微酸檸檬汁與美式咖啡巧妙結合，在微苦的咖啡中帶點檸檬香氣，是今年盛夏不可錯過的消暑清爽盛品。另一款特大杯「Hi Café冰黃金柚香咖啡」嚴選韓國黃金柚醬，將酸甜滋味的柚醬與香醇的美式咖啡融合，不僅聞得到黃金柚醬散發出的濃郁香氣，還可品嘗到酸甜的咖啡風味。

萊爾富也推出特大杯「Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡」、特大杯「Hi Café冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，加入消暑滿分的氣泡水，更能呈現風味咖啡獨有的豐富沁涼的多層次口感。

7-ELEVEN推出全新風味飲品「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」，將蘋果進行蜜漬，蘋果丁熬煮到適合咖啡的甜度，與美式咖啡融合，帶有蘋果香氣外更有果粒嚼感，限冰飲、特大杯售價80元；「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」將氣泡咖啡加入蘋果風味，散發超濃蘋果香並嚼得到果粒，限冰飲、特大杯售價85元。

7-ELEVEN同步推出「CITY TEA完熟蘋果冰茶」，蘋果味道酸甜適中、香氣明顯，搭配英式紅茶為基底，凸顯蘋果清香，同時帶有果粒嚼勁，售價65元。

萊爾富推出特大杯「Hi Café冰檸檬美式咖啡」，售價75元，5月31日前可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯「Hi Café冰檸檬美式咖啡」，售價75元，5月31日前可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」，蘋果加上咖啡香氣，沁涼又消暑，冰飲特大杯售價85元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」，蘋果加上咖啡香氣，沁涼又消暑，冰飲特大杯售價85元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY TEA完熟蘋果冰茶」搭配英式紅茶為基底，凸顯蘋果清香，同時帶有果粒嚼勁，售價65元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY TEA完熟蘋果冰茶」搭配英式紅茶為基底，凸顯蘋果清香，同時帶有果粒嚼勁，售價65元。圖／7-ELEVEN提供
萊爾富推出特大杯「Hi Café冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，售價80元，5月31日前可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯「Hi Café冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，售價80元，5月31日前可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯「Hi Café冰黃金柚香咖啡」，售價75元，5月31日前可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯「Hi Café冰黃金柚香咖啡」，售價75元，5月31日前可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
5月31日前萊爾富推出特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
5月31日前萊爾富推出特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯Hi Café風味咖啡系列新品搶市。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯Hi Café風味咖啡系列新品搶市。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯「Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡」，售價80元，5月31日前可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯「Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡」，售價80元，5月31日前可享嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯Hi Café風味咖啡系列新品搶市。圖／萊爾富提供
萊爾富推出特大杯Hi Café風味咖啡系列新品搶市。圖／萊爾富提供

咖啡

延伸閱讀

7-ELEVEN「CITY CAFE拿鐵」配方升級！門市5月底前第2杯7折

蘋果電動車有譜？傳收購加州電動車新創公司 提升自身造車能力

咖啡膠囊長大了！Nespresso推出全新Vertuo系列咖啡機 主打美式品飲風格

不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔

相關新聞

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」 今起陸續暫停供應

繼日前薯餅缺貨後，連鎖速食「麥當勞」近期又傳出「薯條缺貨」的訊息，引起許多外食族擔憂。對此，麥當勞官方表示，因全球航運不...

普立茲克建築獎揭曉 以建築創造無限力量

國際建築界的最高榮耀─普立茲克建築獎已於日前宣布，來自西非布吉那法索的建築師Diébédo Francis Kéré（迪埃貝多．弗朗西斯．凱雷）奪得了此項殊榮，他也是普立茲克建築獎成立以來首位獲獎的非裔建築師。

太划算！美體小舖消費滿額 免費喝大苑子愛文芒果冰沙

氣溫逐漸升高的夏日，就是要爽爽喝冰沙啊！被許多網友稱為必喝冰沙的，就是「大苑子」的愛文芒果冰沙，只是一杯要價120元，讓...

實體遊戲鍵出招快一步 POCO F4 GT電競機早鳥1.8萬有找

隨著各類手遊越來越精緻成熟，遊戲玩家當然也會想要選擇一款強大的電競手機，來享受最暢快的遊戲體驗。POCO宣布在台推出年度...

Lisa抱抱！CELINE寵物系列新廣告 誰家的狗那麼可愛？

最近CELINE官方IG發布了一系列狗狗的形象照，最新一組還是由品牌大使Lisa抱著狗一起入鏡的，逗趣模樣超搶眼可愛。原...

太魯閣國家公園砂卡礑步道施工 23日起全線封閉

太魯閣國家公園內人氣景點砂卡礑步道，這個月施工改善設施，目前可走到五間屋折返，不過，5月23日起將全線封閉管制1個多月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。