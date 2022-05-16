聽新聞
test
0:00 / 0:00
粉紅超跑將起駕 7-ELEVEN開賣「白沙屯媽祖進香紀念袋」拼666元隨取卡、CITY飲品買1送1
被暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖進香活動本週即將起駕，7-ELEVEN自5月18日起獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，隨袋附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，最高有機會獲得666元面額，還有價值超過600元的餅乾、糖果、飲料以及品牌折價券，且紀念袋經過爐祈福儀式，「勇腳」們追隨必備。7-ELEVEN也同步攜手知名零食大廠推出「跟著味覺去旅行」活動，指定零食享買1送1優惠，還可用白沙屯媽祖隨取卡支付，8天7夜行程就近補給超安心。
7-ELEVEN「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」每袋600元，限量8萬份，外袋採用轎班人的「勇字黃甲」為設計，意味勇往直前；且為讓信徒能隨時補充體力，袋內除了餅乾、口香糖、飲料以及品牌折價券、飲品買1送1優惠券之外，更附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，可隨機獲得300/400/666元其中1款面額。
自5月18日起，7-ELEVEN同步推出「跟著味覺去旅行」檔期，以環遊世界為主題，推出8款鹹甜零食新品，包括主打法國巴黎、日本東京、比利時布魯塞爾等6款甜餅乾，首推酥脆濃郁的「盛香珍法式鹽之花奶油蝴蝶酥」，使用法國鹽之花搭配諾曼第奶油，以96摺餅皮工法精心烘烤而成，活動期間盛香珍品牌指定零食享買1送1優惠。而鹹餅乾則神還原旅遊必吃的在地特色美食，包括「波的多洋芋片台東關山便當風味」以及「波的多洋芋片花蓮炸蛋蔥油餅風味」，活動期間還享任選第2件10元優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言