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粉紅超跑將起駕 7-ELEVEN開賣「白沙屯媽祖進香紀念袋」拼666元隨取卡、CITY飲品買1送1

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
白沙屯媽祖本週即將起駕，7-ELEVEN自5月18日起獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，隨袋附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，最高有機會獲得666面額。圖／7-ELEVEN提供
白沙屯媽祖本週即將起駕，7-ELEVEN自5月18日起獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，隨袋附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，最高有機會獲得666面額。圖／7-ELEVEN提供

被暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖進香活動本週即將起駕，7-ELEVEN自5月18日起獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，隨袋附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，最高有機會獲得666元面額，還有價值超過600元的餅乾、糖果、飲料以及品牌折價券，且紀念袋經過爐祈福儀式，「勇腳」們追隨必備。7-ELEVEN也同步攜手知名零食大廠推出「跟著味覺去旅行」活動，指定零食享買1送1優惠，還可用白沙屯媽祖隨取卡支付，8天7夜行程就近補給超安心。

7-ELEVEN「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」每袋600元，限量8萬份，外袋採用轎班人的「勇字黃甲」為設計，意味勇往直前；且為讓信徒能隨時補充體力，袋內除了餅乾、口香糖、飲料以及品牌折價券、飲品買1送1優惠券之外，更附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，可隨機獲得300/400/666元其中1款面額。

自5月18日起，7-ELEVEN同步推出「跟著味覺去旅行」檔期，以環遊世界為主題，推出8款鹹甜零食新品，包括主打法國巴黎、日本東京、比利時布魯塞爾等6款甜餅乾，首推酥脆濃郁的「盛香珍法式鹽之花奶油蝴蝶酥」，使用法國鹽之花搭配諾曼第奶油，以96摺餅皮工法精心烘烤而成，活動期間盛香珍品牌指定零食享買1送1優惠。而鹹餅乾則神還原旅遊必吃的在地特色美食，包括「波的多洋芋片台東關山便當風味」以及「波的多洋芋片花蓮炸蛋蔥油餅風味」，活動期間還享任選第2件10元優惠。

7-ELEVEN自5月18日起獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，紀念袋經過爐祈福儀式，讓上萬信徒可隨身攜帶保平安。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月18日起獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，紀念袋經過爐祈福儀式，讓上萬信徒可隨身攜帶保平安。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，隨袋附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，最高有機會獲得666元面額。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，隨袋附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，最高有機會獲得666元面額。圖／7-ELEVEN提供

白沙屯媽祖 零食 品牌 7-Eleven

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