粉紅超跑將起駕 7-ELEVEN開賣「白沙屯媽祖進香紀念袋」拼666元隨取卡、CITY飲品買1送1

被暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖進香活動本週即將起駕，7-ELEVEN自5月18日起獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，隨袋附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，最高有機會獲得666元面額，還有價值超過600元的餅乾、糖果、飲料以及品牌折價券，且紀念袋經過爐祈福儀式，「勇腳」們追隨必備。7-ELEVEN也同步攜手知名零食大廠推出「跟著味覺去旅行」活動，指定零食享買1送1優惠，還可用白沙屯媽祖隨取卡支付，8天7夜行程就近補給超安心。

7-ELEVEN「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」每袋600元，限量8萬份，外袋採用轎班人的「勇字黃甲」為設計，意味勇往直前；且為讓信徒能隨時補充體力，袋內除了餅乾、口香糖、飲料以及品牌折價券、飲品買1送1優惠券之外，更附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，可隨機獲得300/400/666元其中1款面額。