萊爾富新推「究柔吐司」系列 還有超商首創小份量包裝

台灣麵包市場近年蓬勃發展，其中吐司是最受國人喜愛的品項之一，除了生吐司風潮之外，鬆軟棉柔的平價吐司也順勢成為新寵。萊爾富自有品牌Hi Bread陽光吐司調整配方，費時一年多打造出柔軟度全面大躍進的「究柔吐司」，除了有超商首創的小份量4片裝之外，同時與光泉鮮乳聯名開發出全新「究柔鮮奶吐司」。

萊爾富特別開發湯種比例、研發自家特製麵種，經過3段燒成，全新推出「究柔吐司」，包含究柔原味吐司家庭號8片裝（售價48元）、究柔原味無邊吐司4片裝（售價28元）、以及售價30元的巧克力夾心究柔吐司與莓莓夾心究柔吐司；此外，也首度與光泉鮮乳聯名，使用光泉鮮奶製作出綿密濕潤的「究柔鮮奶吐司」，包括究柔鮮奶家庭號8片裝（售價58元）、究柔鮮奶吐司2片裝（售價25元）。

根據萊爾富內部觀察，隨著烘焙市場興盛，麵包類產品也朝向「精簡」、「健康」等趨勢前進，加上小家庭比例增多，單片或夾心等小份量包裝的吐司因新鮮度更佳，愈來愈受青睞。萊爾富率超商通路首創開發出小份量包裝的吐司，讓美味新鮮度不打折，像是2片裝「究柔鮮奶吐司」，同時也針對較不喜歡吐司邊的消費者，貼心開發切除吐司邊的4片裝「究柔原味無邊吐司」，直接拿著吃也不怕掉屑。