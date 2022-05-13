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萊爾富新推「究柔吐司」系列 還有超商首創小份量包裝

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富推出「究柔吐司」新品系列搶市，吐司柔軟度大躍進，蓬鬆軟綿不乾澀。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「究柔吐司」新品系列搶市，吐司柔軟度大躍進，蓬鬆軟綿不乾澀。圖／萊爾富提供

台灣麵包市場近年蓬勃發展，其中吐司是最受國人喜愛的品項之一，除了生吐司風潮之外，鬆軟棉柔的平價吐司也順勢成為新寵。萊爾富自有品牌Hi Bread陽光吐司調整配方，費時一年多打造出柔軟度全面大躍進的「究柔吐司」，除了有超商首創的小份量4片裝之外，同時與光泉鮮乳聯名開發出全新「究柔鮮奶吐司」。

萊爾富特別開發湯種比例、研發自家特製麵種，經過3段燒成，全新推出「究柔吐司」，包含究柔原味吐司家庭號8片裝（售價48元）、究柔原味無邊吐司4片裝（售價28元）、以及售價30元的巧克力夾心究柔吐司與莓莓夾心究柔吐司；此外，也首度與光泉鮮乳聯名，使用光泉鮮奶製作出綿密濕潤的「究柔鮮奶吐司」，包括究柔鮮奶家庭號8片裝（售價58元）、究柔鮮奶吐司2片裝（售價25元）。

根據萊爾富內部觀察，隨著烘焙市場興盛，麵包類產品也朝向「精簡」、「健康」等趨勢前進，加上小家庭比例增多，單片或夾心等小份量包裝的吐司因新鮮度更佳，愈來愈受青睞。萊爾富率超商通路首創開發出小份量包裝的吐司，讓美味新鮮度不打折，像是2片裝「究柔鮮奶吐司」，同時也針對較不喜歡吐司邊的消費者，貼心開發切除吐司邊的4片裝「究柔原味無邊吐司」，直接拿著吃也不怕掉屑。

為了讓消費者感受柔軟升級全新體驗，萊爾富即日起至5月31日推出「究柔吐司」新品專屬優惠，購買究柔家庭號吐司系列搭配936mL光泉調味乳即可享合購價99元，最多現省41元，相當於7折起；購買究柔鮮奶吐司個人2片裝搭配290mL光泉調味乳，可享45元合購優惠價（原價55元）；同一期間購買任一款麵包，還可以99元優惠價加購原價169元的幾米繪本限定玻璃杯一款（小狗款、女孩款擇一）。

萊爾富搶攻白金商機，費時一年多研發，打造出柔軟度全面大躍進的「究柔吐司」，口感風味再升級。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻白金商機，費時一年多研發，打造出柔軟度全面大躍進的「究柔吐司」，口感風味再升級。圖／萊爾富提供
萊爾富推出小份量2片入包裝的「究柔鮮奶吐司」，嘗鮮價25元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出小份量2片入包裝的「究柔鮮奶吐司」，嘗鮮價25元。圖／萊爾富提供
萊爾富率超商通路首創開發出小份量包裝、去邊包裝吐司，讓美味新鮮度不打折，即日起至5月31日搭配光泉指定飲品另有7折起優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富率超商通路首創開發出小份量包裝、去邊包裝吐司，讓美味新鮮度不打折，即日起至5月31日搭配光泉指定飲品另有7折起優惠。圖／萊爾富提供
看準台灣人熱愛甜食風味，萊爾富推出巧克力夾心及莓莓夾心究柔吐司，果醬餡濃郁，口感柔順，售價皆為30元。圖／萊爾富提供
看準台灣人熱愛甜食風味，萊爾富推出巧克力夾心及莓莓夾心究柔吐司，果醬餡濃郁，口感柔順，售價皆為30元。圖／萊爾富提供
萊爾富率超商通路首創開發出4片包裝的「究柔原味無邊吐司」，嘗鮮價28元。圖／萊爾富提供
萊爾富率超商通路首創開發出4片包裝的「究柔原味無邊吐司」，嘗鮮價28元。圖／萊爾富提供
5月31日前購買萊爾富指定款究柔吐司，搭配光泉調味乳飲品可享7折起優惠。圖／萊爾富提供
5月31日前購買萊爾富指定款究柔吐司，搭配光泉調味乳飲品可享7折起優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富吐司首度與光泉鮮乳聯名，使用光泉鮮奶製作出綿密濕潤不乾澀的「究柔鮮奶吐司」，美味再升級。圖／萊爾富提供
萊爾富吐司首度與光泉鮮乳聯名，使用光泉鮮奶製作出綿密濕潤不乾澀的「究柔鮮奶吐司」，美味再升級。圖／萊爾富提供

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