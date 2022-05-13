六福村呼叫「母老虎」、「話虎男」！對號入座享優惠

你自認有「母老虎」強而有力的魄力嗎？或是自覺能言善道、妙語如珠，能夠勝任「話虎男」的潛力？只要有以上自覺症狀並對號入座，即可享有六福村主題遊樂園入園優惠。六福村即起於官網快閃推出「母老虎」、「話虎男」優惠專案，成人票每張520元(原價999元)，買一張現省479元。

即日起至5月15日，六福村官網快閃推出女生限定「母老虎優惠」520元(原價999元)，完成預購可於5月16日至6月5日期間使用；另外，針對男性族群亦推出的「話虎男優惠」520元(原價999元)，將於5月16日至5月22日接續登場，5月23日起至6月12日期間可入園暢玩。

虎年不妨到六福村看老虎，搭乘猛獸巴士遊歷猛獸區，可以觀察成群孟加拉虎生活的習性，近距離欣賞孟加拉虎的英姿；6月5日前，還有「動物派對」活動，可前往非洲部落─數位生態教育館欣賞百獸之王老虎特展。此外，每日下午2點登場的「動物大遊行」(逢周二停演)，由「虎大」帶著動物好朋友們舉辦粉絲見面會，可與虎友們相見歡。

相關資訊可至六福村官網查詢：http://www.leofoo.com.tw/village/ 、