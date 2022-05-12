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時光機萬年曆、任意門收納櫃超萌變身！7-ELEVEN推「哆啦A夢道具」門市快閃購

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN「哆啦A夢道具大木集集點送門市快閃購」，共推出15款居家、3C實用限定周邊，休閒、辦公自由活用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哆啦A夢道具大木集集點送門市快閃購」，共推出15款居家、3C實用限定周邊，休閒、辦公自由活用。圖／7-ELEVEN提供

哆啦A夢粉絲又要荷包破洞了！7-ELEVEN宣布攜手跨世代的經典日本漫畫哆啦A夢，自5月18日起推出「哆啦A夢道具大木集集點送/門市快閃購」，使用漫畫中經典場景、人氣秘密道具元素搭配木質商品，推出木頭系列鑰匙掛飾、收納擺件等15款居家、3C實用限定周邊，更首次推出「便攜式筆電閱讀架」，休閒、辦公自由活用。

不管是不是粉絲，哆啦A夢的經典場景、時光機、任意門都令人印象深刻，這次周邊商品也特別融入情境，不只有不同表情姿態的超萌哆啦A夢鑰匙圈、體重計、音樂盒，還有大雄房間、如果電話亭場景的鑰匙座、經典空地場景電子鐘、任意門造型的收納櫃、時光機造型萬年曆等，超Ｑ萌又非常實用，全都超想入手。而多種使用場景的便攜式筆電閱讀架，更是休閒、辦公兩相宜，格外適合居家辦公搭配使用。

為了讓鐵粉們可以更快全套收集，7-ELEVEN自5月18日下午15點起至5月19日止祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購哆啦A夢道具大木集周邊商品。

此外，為了迎接夏天，7-ELEVEN也預告將自5月25日起推出「迪士尼系列涼夏風扇快閃購/集點送」，包括米奇、維尼以及唐老鴨3大經典角色，推出可無線/插電兩用的渦流DC扇，還有掛頸設計免手持走到哪吹到哪的「維尼耳邊風隨行扇」，讓你涼爽帶著走。

檔期首推「木頭立體公仔鑰匙圈」，除了經典、歡樂以及特別款的立體哆啦A夢公仔造型外，更有記憶麵包、任意門以及縮小燈設計，全套6款。圖／7-ELEVEN提供
檔期首推「木頭立體公仔鑰匙圈」，除了經典、歡樂以及特別款的立體哆啦A夢公仔造型外，更有記憶麵包、任意門以及縮小燈設計，全套6款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店攜手日本經典漫畫哆啦A夢，自5月18日起推出「哆啦A夢道具大木集集點送門市快閃購」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店攜手日本經典漫畫哆啦A夢，自5月18日起推出「哆啦A夢道具大木集集點送門市快閃購」。圖／7-ELEVEN提供
「時光機造型萬年曆」無年份限制，可自由調整日期，可做擺飾也可收納小物，木質搭配壓克力板，打造簡約精緻質感。圖／7-ELEVEN提供
「時光機造型萬年曆」無年份限制，可自由調整日期，可做擺飾也可收納小物，木質搭配壓克力板，打造簡約精緻質感。圖／7-ELEVEN提供
「發光鑰匙座」則以經典道具如果電話亭、哆啦A夢睡覺的房間款為設計，鑰匙座具LED感應燈功能，放入鑰匙圈即亮燈，可搭配木頭立體公仔鑰匙圈一起使用。圖／7-ELEVEN提供
「發光鑰匙座」則以經典道具如果電話亭、哆啦A夢睡覺的房間款為設計，鑰匙座具LED感應燈功能，放入鑰匙圈即亮燈，可搭配木頭立體公仔鑰匙圈一起使用。圖／7-ELEVEN提供

哆啦A夢 快閃

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