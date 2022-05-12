新光三越端午熱銷榜 日本必買伴手禮對尬板橋排隊店

今年端午節要選什麼粽才好吃？或者端午送禮怎麼送出新意？新光三越日前百款端午節粽禮、台灣及各國嚴選伴手禮預購開跑，今公布首周10大熱銷榜，可作為端午送禮、採購參考。

新光三越今年獨家推出《米其林指南》必比登推薦餐廳精選好粽禮盒，首周熱銷逾700盒登上粽禮類榜首。日本人氣伴手禮由東京香蕉牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心熱銷超過1,500盒穩坐10大熱銷榜冠軍，另一款東京香蕉蛋糕禮盒也以800盒銷量擠入排行榜第四名，堪稱日本最強伴手禮。

台灣在地伴手禮第一名，由板橋巷弄排隊名店小潘蛋糕坊鳳凰酥禮盒以破千盒銷量奪下，而「被手搖飲耽誤的甜點店」細鳳果茶愛文芒果泡芙禮盒，首次登場便以近千盒的佳績站上排行第三名。

熱銷榜上的來自京都的小倉山莊春秋米菓以及普門庵費南雪禮盒、門前隱味八筋一辣饗念燉煮牛肉組、名家聯名（楊哥楊嫂X Virgini Tartufi X 廣富號）松露松葉蟹粽禮盒在實體皆已銷售一空，想要搶購可在新光三越App、skm online把握最後機會。

另外，三大人氣伴手禮於新光三越各店快閃登場，包括賣漁人家 X VT松露即日起至5月31日在新光三越南西店；60年眷村滋味的果貿吳媽家即日起至5月31日在新光三越台南新天地；日本人氣伴手禮PABLO達克瓦茲6月1日起至6月30日在台北南西店。

新光三越端午禮品首周10大熱銷榜：

TOP 1：東京香蕉新口味牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心奪下暢銷冠軍（熱銷1,500盒）

TOP 2：新北人氣名店小潘蛋糕坊鳳凰酥禮盒（熱銷逾1,000盒）

TOP 3：細鳳果茶愛文芒果泡芙禮盒（熱銷近1,000盒）

TOP 4：東京香蕉-東京香蕉8入禮盒（熱銷超過800盒）

TOP 5：小倉山春秋20入鐵盒裝（熱銷750盒，實體已完售，可於skm online預購）

TOP 6：新光三越獨家嚴選米其林必比登推薦餐廳精選好粽（熱銷逾700盒）

TOP 7：SUGAR BUTTER SAND TREE白巧克力夾心脆餅（熱銷超過650盒）

TOP 8：福砂屋長崎蛋糕原味&巧克力禮盒（熱銷超過500盒）

TOP 9：門前隱味八筋一辣饗念燉煮牛肉組（熱銷300組，實體已完售，可於skm online預購）

TOP10：名家聯名松露松葉蟹粽禮盒（熱銷250盒，實體已完售，可於APP、skm online預購）