全聯端午預購熱銷TOP 5出爐 家樂福粽藝大賞老店奪榜首

端午節進入倒數，美味粽子訂了沒？全聯福利中心、家樂福網羅全台經典好粽、特色粽，讓民眾在疫情之下免於四處奔波，走一趟賣場就能快速下訂，再享預購優惠。

全聯福利中心即日起至5月26日推出預購活動，以「極品饗宴」、「名家經典」、「獨家商品」、「生態飲食」等4大主題為主打，今年推出30款好粽，不論是台式、湖州、港澳的傳統口味，或是素食者最愛的素粽、清涼冰粽、養生粽，甚至是使用官田菱雉菱生態食材製成的生態粽，以及湘菜名店「彭園」特色菜入粽的極品粽等一站搜羅，最低單顆只要35元起。其中，目前奪下熱銷第一名的「饗城南台灣花生粽」，以濃濃粽香加上高CP值的特色，持續榮登「全聯平民粽子王」寶座，另外，「呷七碗北部風味粽」、「呷七碗豪華海陸粽」、「呷七碗國宴極品干貝粽」、「饗城五穀蛋黃肉粽」等，也都有熱銷破萬顆好佳績，搶進端午預購熱銷前5名。

活動期間到全台實體門市，使用PX Pay綁聯邦卡購買端午預購品項單筆滿600元，即贈福利點100點，限量3,000份，不累贈，每App會員限贈1次；另「PXGo!全聯線上購」則自即日起至5月12日，推出端午預購消費滿888元回饋10%福利點。

家樂福今年除了首度推出「東部粽」，更盛大舉辦首屆「家樂福粽藝大賞」，即日起至5月22日，購買目錄商品再享雙重送，第一重每滿588元送高慶泉與柴語錄聯名花生辣醬、第二重每滿888元再加贈十八匠作四神龍骨湯。更邀請全台北中南東8校廚藝與餐飲科系教授參與評審，猶如肉粽界大考，選出東部粽、北部粽、南部粽、創意粽等4類別之前3名「狀元榜首粽、榜眼、探花粽」，及售價口感綜合的「超值粽」。評選結果出爐，狀元榜首粽皆由老字號獲得，顯示傳統粽還是罪受消費者喜愛，評審也特別力讚將在地料理好料包入肉粽又不突兀的東部肉粽。