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假期茶時光vacanza x SOMA 進駐信義威秀逛街氣質升級

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
vacanza全新打造「假期茶時光vacanza x SOMA」5月12日正式開幕。圖／vacanza提供
vacanza全新打造「假期茶時光vacanza x SOMA」5月12日正式開幕。圖／vacanza提供

繼台北中山假期咖啡町後，台灣飾品品牌vacanza翻新台北信義威秀門市，攜手知名特調飲品SOMA，打造全新結合飾品與特調鮮奶茶的「假期茶時光vacanza x SOMA」，以奶茶色的購物空間和無框架階梯座位，為消費者提供全新升級的舒適逛街體驗。

全新「假期茶時光」空間運用紅銅的色澤與質感，襯托微奢華風格，營造出高級感氛圍，並承襲「假期咖啡町」的無框架座位設計理念，店門外的以階梯形式打造座位，創造隨意而坐的輕鬆休閒感。店內也同樣在各處貼心安置飲品專屬的精緻皮革杯墊，讓飲品都有放置之處，打造飲品友善空間。

而專屬的vacanza x SOMA假期限定鮮奶茶歐蕾系列飲品，首款推薦「假期SOMA鮮奶茶歐蕾」，嚴選斯里蘭卡、印度莊園等級的紅茶為基底，並使用手沖咖啡結合傳統茶道的手法熬製，搭配小農鮮乳，以專屬配方比例添加客製果寡糖，製作出風味平衡且濃郁的茶歐蕾。開幕期間5月10日至5月31日止，凡於假期茶時光門市消費滿1,500元，即贈送限量飲料提袋，數量有限售完為止；從5月12日開始，推出消費購買vacanza任何商品，即可以199元加價購買原價399元的假期茶時光杯墊，數量有限售完為止。

「假期茶時光」採用奶茶色元素，並以紅銅裝飾於其中，襯托微奢華風格，空間妝點運用奶茶流動蔓延的概念，讓人沉浸在濃郁香氣中。圖／vacanza提供
「假期茶時光」採用奶茶色元素，並以紅銅裝飾於其中，襯托微奢華風格，空間妝點運用奶茶流動蔓延的概念，讓人沉浸在濃郁香氣中。圖／vacanza提供
全新「假期茶時光」提供忙碌都市中一隅舒適的角落，打造無框架階梯座位，享受片刻的假期感。圖／vacanza提供
全新「假期茶時光」提供忙碌都市中一隅舒適的角落，打造無框架階梯座位，享受片刻的假期感。圖／vacanza提供
5月10日至5月31日止，凡於假期茶時光門市消費滿NT$1,500，即贈送限量飲料提袋，數量有限售完為止。圖／vacanza提供
5月10日至5月31日止，凡於假期茶時光門市消費滿NT$1,500，即贈送限量飲料提袋，數量有限售完為止。圖／vacanza提供
「假期SOMA鮮奶茶歐蕾」，嚴選斯里蘭卡、印度莊園等級的紅茶，混調出口感濃郁的基底茶，搭配小農鮮乳。圖／vacanza提供
「假期SOMA鮮奶茶歐蕾」，嚴選斯里蘭卡、印度莊園等級的紅茶，混調出口感濃郁的基底茶，搭配小農鮮乳。圖／vacanza提供

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