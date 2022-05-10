假期茶時光vacanza x SOMA 進駐信義威秀逛街氣質升級
繼台北中山假期咖啡町後，台灣飾品品牌vacanza翻新台北信義威秀門市，攜手知名特調飲品SOMA，打造全新結合飾品與特調鮮奶茶的「假期茶時光vacanza x SOMA」，以奶茶色的購物空間和無框架階梯座位，為消費者提供全新升級的舒適逛街體驗。
全新「假期茶時光」空間運用紅銅的色澤與質感，襯托微奢華風格，營造出高級感氛圍，並承襲「假期咖啡町」的無框架座位設計理念，店門外的以階梯形式打造座位，創造隨意而坐的輕鬆休閒感。店內也同樣在各處貼心安置飲品專屬的精緻皮革杯墊，讓飲品都有放置之處，打造飲品友善空間。
而專屬的vacanza x SOMA假期限定鮮奶茶歐蕾系列飲品，首款推薦「假期SOMA鮮奶茶歐蕾」，嚴選斯里蘭卡、印度莊園等級的紅茶為基底，並使用手沖咖啡結合傳統茶道的手法熬製，搭配小農鮮乳，以專屬配方比例添加客製果寡糖，製作出風味平衡且濃郁的茶歐蕾。開幕期間5月10日至5月31日止，凡於假期茶時光門市消費滿1,500元，即贈送限量飲料提袋，數量有限售完為止；從5月12日開始，推出消費購買vacanza任何商品，即可以199元加價購買原價399元的假期茶時光杯墊，數量有限售完為止。
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