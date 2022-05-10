中獎率100%！住六福萬怡秀黃卡抽「台北曼谷雙人機票」

台北六福萬怡酒店推出新一波「秀出小黃卡，樂FUN萬怡驚喜抽」優惠活動，即日起至5月31日，透過飯店官網或電話預訂入住任一住房專案，每筆訂房可憑住客本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，於入住時獲得1次抽獎機會，除了免費一泊一食住宿券、現場升等套房，最高可抽中星宇航空台北曼谷雙人來回機票。活動總計有超過2,100個獎項，總價值超過120萬元，中獎率100%。

六福與星宇航空、PChome Thai泰國購物、Elite Concept一禮莊園等品牌跨界合作，只要於活動期間入住台北六福萬怡酒店，住客出示本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，每房即可獲得1次抽獎機會，最大獎是星宇航空台北曼谷雙人來回機票，還有PChome x Siam Piwat聯名幸運包及折價券、PChome Thai泰國購物禮袋組、六福萬怡豪華客房住宿券、Elite Concept一禮莊園療癒苔球組等好禮。

相關資訊可洽：02-6615-6560，或官網：https://courtyard.ezhotel.com.tw/1。