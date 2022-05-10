快訊

MLB／大谷雙響+生涯首發滿貫砲 聯手「神鱒」第4次背靠背炸裂

美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

中獎率100%！住六福萬怡秀黃卡抽「台北曼谷雙人機票」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
六福萬怡推「秀出小黃卡，樂FUN萬怡驚喜抽」優惠活動，5月31日前，入住任一住房專案，每筆訂房憑住客本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，最高可抽中星宇航空台北曼谷雙人來回機票。圖／六福旅遊集團提供
六福萬怡推「秀出小黃卡，樂FUN萬怡驚喜抽」優惠活動，5月31日前，入住任一住房專案，每筆訂房憑住客本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，最高可抽中星宇航空台北曼谷雙人來回機票。圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡酒店推出新一波「秀出小黃卡，樂FUN萬怡驚喜抽」優惠活動，即日起至5月31日，透過飯店官網或電話預訂入住任一住房專案，每筆訂房可憑住客本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，於入住時獲得1次抽獎機會，除了免費一泊一食住宿券、現場升等套房，最高可抽中星宇航空台北曼谷雙人來回機票。活動總計有超過2,100個獎項，總價值超過120萬元，中獎率100%。

六福與星宇航空、PChome Thai泰國購物、Elite Concept一禮莊園等品牌跨界合作，只要於活動期間入住台北六福萬怡酒店，住客出示本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，每房即可獲得1次抽獎機會，最大獎是星宇航空台北曼谷雙人來回機票，還有PChome x Siam Piwat聯名幸運包及折價券、PChome Thai泰國購物禮袋組、六福萬怡豪華客房住宿券、Elite Concept一禮莊園療癒苔球組等好禮。

相關資訊可洽：02-6615-6560，或官網：https://courtyard.ezhotel.com.tw/1。

※ 台北六福萬怡酒店保有活動解釋權，活動內容依照官網公告資訊為主

六福與Elite Concept一禮莊園跨品牌合作，參與活動住客有機會抽中該品牌的「療癒苔球組」。圖／六福旅遊集團提供
六福與Elite Concept一禮莊園跨品牌合作，參與活動住客有機會抽中該品牌的「療癒苔球組」。圖／六福旅遊集團提供
入住六福萬怡秀三劑小黃卡，抽台北曼谷雙人來回機票。圖／六福旅遊集團提供
入住六福萬怡秀三劑小黃卡，抽台北曼谷雙人來回機票。圖／六福旅遊集團提供

酒店 PChome 住宿券

延伸閱讀

PChome 24h購物推「週末特殺、深夜專屬限時優惠」

星宇航空今辦「天空慶生趴」 上百人見證機上求婚

PChome 24h購物母親節促惠24折起！公開媽媽最愛「新三寶」

疫後新生活 星宇航空客艙組員招募計畫展開

相關新聞

收藏的不只是玩具 台灣首個絕版童玩「尪仔標」NFT

你有這個童年記憶嗎?一張張小小圓圓、直徑只有幾公分的小紙牌，上頭繪製著當時最流行的偶像明星或是卡通人物，尪仔標（ang-á-phiau）是台灣經典童玩之一， 尪仔標是許多人童年回憶，更可以說是一個時代的縮影啊。

和洋相融設計風格 東急凱彼德大飯店

來到東京這個充滿魅力的大城市，鬧中取靜的住宿地點是不少旅人的考量重點，古今交融，結合日式與現代設計元素的和洋相融旅店，正可以充分滿足旅人身心靈的全方位休憩。

漫舞公主風宅邸 美式輕奢華合併現代俐落

業主一開始就指定想要美式奢華風，並已備有部分家具，希望設計師將其融入新家環境。

中獎率100%！住六福萬怡秀黃卡抽「台北曼谷雙人機票」

台北六福萬怡酒店推出新一波「秀出小黃卡，樂FUN萬怡驚喜抽」優惠活動，即日起至5月31日，透過飯店官網或電話預訂入住任一...

Booking.com常客獎勵計畫 3級會員獨享指定住宿八折起

旅遊好康再升級。全球數位旅遊平台 Booking.com 在「Genius 常客獎勵計畫」加入更高級別的第 3 級，為包...

限時10天誠品南西「22間夢幻甜點店」大集合

誠品生活南西年度甜點盛事「2022 Melting Manifesto夢幻甜點店」將於5月13日至5月22日登場，限時1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。