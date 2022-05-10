限時10天誠品南西「22間夢幻甜點店」大集合
誠品生活南西年度甜點盛事「2022 Melting Manifesto夢幻甜點店」將於5月13日至5月22日登場，限時10天的甜點盛宴，號召全台北中南22家特色甜點店，參與店家歷年來最多，包括法式甜點「承繼」、「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」、「MYRA」等甜點名店，現場也有許多誠品生活南西獨家限定款。
抹茶、芋頭皆有一票支持者，高人氣的台南「一伴甜點工作室」難得來到台北，帶來高人氣抹茶系列，包括千層蛋糕、戚風蛋糕、巴斯克、費南雪及奶酪，甘甜的茶香不膩口。另外，「After Rain coffee & dessert」則帶來抹茶蕨餅毛巾捲。另外，以內餡紮實，吃得出芋頭顆粒感聞名的「馮千金芋泥球」嚴選台灣在地芋頭推出6種人氣口味，也在誠品生活南西獨家推出限定款「炸芋泥球禮盒」。
另有可愛顏值系甜點，韓系「Momuda墨暮達甜點工坊」把甜點當作畫布，帶來人氣蛋糕及厚餡馬卡龍加上創作的可愛動物、人物手繪及風景畫，同時滿足視覺與味蕾；以柯基為主題的手作甜點「奶油先生Mr. Butter Café」的柯基屁屁麵包，有香草卡士達、巧克力卡士達、奶酥三種口味，每一顆都是手捏而成。將emoji與餅乾融合呈現反差萌的「OldSoul Coffee studio老靈魂」，手工製作有8種口味的的美式軟餅乾，每一塊餅乾都配上不同的表情符號。
甜點也可以有微醺感，網路人氣甜點工作室「伍一甜點｣，以可麗露、達克瓦茲、軟餅乾為招牌，5月22日當天推出猶如酒單的多種甜點，蘭姆酒、威士忌、白蘭地、伏特加、梅酒等酒香系列，同時滿足想小酌和吃甜點的欲望。「Han你吃」繽紛的招牌調酒馬卡龍微醺上線；「Olive's Baking 甜點工作室」帶來大人系提拉米蘇、經典芭娜娜奶酒蛋糕、重蘭姆葡萄奶油夾心餅。
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