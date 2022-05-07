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首創7款鉑金茶入菜！「T.R X TWININGS」的法式茶饌

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
胭脂鴨。圖／台北大直英迪格提供
胭脂鴨。圖／台北大直英迪格提供

台北大直英迪格酒店餐廳T.R Bar & Kitchen與TWININGS唐寧茶合作，5月起至7月底推出「T.R X TWININGS SET MENU」，星級主廚蔡凱霖（LIN）帶領團隊以「生活記憶」為創作概念、發揮「茶入菜」的創意，設計8道法式料理的茶饌套餐。每份套餐售價2,880元+10%，採預約制、僅供應晚餐時段〪

廚藝團隊選用7款鉑金系列唐寧茶，挑戰多款細緻淡雅茗品製成茶凍、茶湯、慕斯、醬料、淋醬，並融入開胃菜、前菜、主菜、湯品、甜點等。套餐口味層次循序漸進，以台灣山海、街景映像融入料理創作，帶給饕客茶韻與料理香氣交織感受，也呼應英迪格酒店鄰里文化特色。

主廚蔡凱霖（LIN）表示，品嘗TWININGS鉑金系列茶飲時，其中6款茶像女孩般溫情柔順，但入菜難以提味，若泡成濃茶又會失去茶的經典原味，「平衡與拿捏」是最大挑戰。

這份套餐T.R團隊歷經3個月才定案。其中的「布拉塔絲綢起司餅」，是主廚品嘗TWININGS薄荷圓舞曲茶時，想起大自然芬多精及草地薄荷清香，因此這道開胃菜，以起司鋪底，選用青豆營造自然清新草地氛圍，薄荷茶製成茶凍作為點綴，呈現景色旖旎、青翠滿目的大草原。

此外，為呼應口感的起承轉合，也有許多費心設計。像是「花果馬頭魚」，為讓味蕾承接上一道帝王蟹的鮮甜，因此以TWININGS夏戀花果綠茶製成白醬，提升馬頭魚和白蘆筍鮮甜度，保留食材清新自然原味。「豬蹄膀硝肉」則是主廚兒時的生活記憶，並選用TWININGS大吉嶺莊園雙芬茶，加入法式澄清雞湯，煮成琥珀色茶湯，翻轉冷肉配冷茶、成為熱肉配熱湯的新組合。

「胭脂鴨」搭配帶有莓果甜味的TWININGS胭脂莓果茶，與味道相符合的甜菜根打成莓果泥，並用台灣人記憶中熟悉的薑母鴨來製作薑餅，搭配胭脂鴨襯托脆度，堆疊出薑餅、胭脂鴨及莓果泥的層次感。

最終甜而不膩的「牛軋糖慕斯」，以牛軋糖拌入貴腐酒漬水果製成，再淋上TWININGS琥珀焦糖博士茶作成的焦糖醬，作為鏡面般的淋面，牛軋糖入口帶有淡淡酒香，跳脫傳統牛軋糖印象。

牛軋糖慕斯。圖／台北大直英迪格提供
牛軋糖慕斯。圖／台北大直英迪格提供
花果馬頭魚。圖／台北大直英迪格提供
花果馬頭魚。圖／台北大直英迪格提供
T‧R X Twinings套餐。圖／台北大直英迪格提供
T‧R X Twinings套餐。圖／台北大直英迪格提供
豬蹄膀硝肉。圖／台北大直英迪格提供
豬蹄膀硝肉。圖／台北大直英迪格提供

套餐 英迪格酒店

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