黑橋牌不只香腸 這款粽熱銷25年！傳奇粽預賣出50萬顆

黑橋牌不只賣香腸，其實早在25年前，老闆娘為了感謝顧客與員工所包的「府城廟口粽」，至今，此粽仍年年熱銷，今年更預估銷售超過50萬顆。

黑橋牌肉粽系列將於5/20起，在全家便利超商全面上架；業者另與碳佐麻里合作「精品燒肉風味香腸」，台灣香腸No.1與燒肉界南霸天將碰撞出哪一種美食火花，也令人期待。

「府城廟口粽」是黑橋牌的第一個粽藝作品。嚴選含水量較低的台灣長糯米，口感Q彈，長時間燉煮的新鮮豬腿肉吸收獨家滷汁精華，精選在地屏東紅仁鹹蛋黃，再配上碩大飽滿的北港花生、香菇、蝦米，堅持以手工製粽，像是每片粽葉需高溫泡煮軟化，並逐一拭去雜質，香菇也需手工去除較堅韌的蒂頭，以求口感軟嫩，最後遵循「一繩二粽」古法綁粽，每個環節都嚴格要求。

在台灣除了南、北粽，還有連金庸也念念不忘的「湖州粽」，也是今年「黑橋牌」的主打款，選擇梅花肉取代原三層肉，加上上等豬肋骨所製成的豬板油、鹹蛋黃，整顆粽只以肉、蛋黃、圓糯米包製而成，當粽子蒸熟，豬板油融化並與軟黏的糯米交融，讓人大嘆精彩。