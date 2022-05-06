年銷5千萬片、旅日必買！TOKYO BANANA餅乾夾心首登台

年銷5千萬片、旅日必買的掃貨伴手禮「Sugar Butter Sand Tree」，以及「TOKYO BANANA東京香蕉牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心」首次登台；並於5/4~5/18限定15天，在新光三越端午節禮品手冊獨家開放預購。

INTAGE Inc.調查的｢國內伴手禮｣排行榜第一名，為「TOKYO BANANA東京香蕉」(調查時間2019年2月5日~2月7日)，今年初來台快閃，隨即造成一波追蕉狂潮；迎端午，除了超人氣定番款「經典原味蛋糕」8入禮盒外，加碼引進品牌非蛋糕類「牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心」禮盒。

此外，日本營銷研究機構調查，最喜歡的奶油點心「好きなバタースイーツ No.1」榮獲第一名、年銷5千萬片的「Sugar Butter Sand Tree」，也同步來台並推出經典不敗款「白巧克力夾心脆餅」禮盒。

風靡全球日本伴手禮「TOKYO BANANA東京香蕉」，其中熱銷不敗的「經典原味蛋糕」，使用新鮮香蕉製成香濃滑順卡士達內餡，並利用蒸烤工法打造蓬鬆軟綿的蛋糕，標誌性的香蕉造型，更是獨一無二的品牌形象。除了許多甜點控熟悉的經典蛋糕系列產品，旗下「牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心」更受粉絲追捧，此波也是在台首發亮相。