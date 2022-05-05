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母親節「宅慶祝」提案 foodpanda、Uber Eats一站購足高檔食材、貼心好禮

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats「優市」遴選干貝、龍蝦等高檔食材，以及鮮花、蛋糕、禮盒等歡慶商品，一站購足母親節好禮。圖／Uber Eats提供
Uber Eats「優市」遴選干貝、龍蝦等高檔食材，以及鮮花、蛋糕、禮盒等歡慶商品，一站購足母親節好禮。圖／Uber Eats提供

單日確診人數破3萬，面對即將到來的母親節，在家團聚或遠距傳情才是最安心的選擇。美食外送平台體貼平常沒空採買、不方便出門採買的民眾，為媽媽送上最貼心的頂級食材、夢幻蛋糕，還有各式帶來健康美麗的好禮。

foodpanda首度攜「起士公爵」推出獨家聯名「醇愛重乳酪蛋糕」，即日起在pandamart熊貓超市開賣，蛋糕上還烙印著Q萌胖胖達對你說「I LOVE U」，搭配熊貓超市也有上架的經典康乃馨鮮花花束，開蓋驚喜感滿分。此外，熊貓超市也推出「孝心料理」專區，包括美國CAB紐約客牛排、智利鮭魚切片，為媽媽快速送上一桌海陸大餐。

foodpanda更攜手屈臣氏、康是美等多家精選商店，祭出多款高達5折的商品優惠，包括一系列保養、保健品，包括：AHC超能玻尿酸保濕肌亮精華、TUNEMAKERS原液保濕乳霜、DR.WU超逆齡多肽抗皺安瓶等。生鮮雜貨專區也集結多家花藝合作店家，像是Pink Rabbit Garden花藝等，一站購足所有慶祝好禮。即日起至5月15日，於foodpanda美食專區單筆訂單滿549元，輸入優惠碼「她有超能力」即現折100元，每人限用2次。

而已經在雙北範圍開展了8家雲端超市的Uber Eats「優市」，包含中山、內湖、中和、新店、三重、北投、大安和樹林，能滿足近9成雙北民眾24小時的生鮮雜貨採購需求。今年母親節，Uber Eats「優市」遴選如A5和牛、波士頓龍蝦、帝王蟹腳等高檔食材，健康養顏的娘家滴雞精、白蘭氏燕窩禮盒、肌研水潤面膜、維生素組合，以及營造氛圍的鮮花、香氛恆生花、卡片等，讓消費者一次購足在宅慶祝母親節的商品。

Uber Eats更攜手知名主廚吉克JEEK獻上日式、泰式、韓式3道異國料理助攻想要親自下廚感動媽媽的消費者，選用Uber Eats「優市」購買的優質食材，30分鐘就能完成，詳細做法於Uber Eats官方臉書陸續分享，臨時抱佛腳也不怕。

另外，Uber Eats還祭出多重優惠，首次下載並註冊Uber Eats App的新用戶，只要單筆訂單金額滿最低消費金額，即可在30天內享有無限次免運費，即日起至5月31日期間，新用戶輸入優惠序號「寵愛媽咪五折慶」，還可多獲得首2筆訂單5折優惠，單筆最高折抵200元，限輸入後14天內用畢。

馨花綻放康乃馨鮮花花束（3朵），售價399元。圖／foodpanda提供
馨花綻放康乃馨鮮花花束（3朵），售價399元。圖／foodpanda提供
Uber Eats和吉克主廚合作，以「優市」優質食材打造3道30分鐘可完成的亞洲料理。圖／Uber Eats提供
Uber Eats和吉克主廚合作，以「優市」優質食材打造3道30分鐘可完成的亞洲料理。圖／Uber Eats提供
foodpanda攜手起士公爵推出聯名醇愛重乳酪蛋糕，母親節優惠價599元。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手起士公爵推出聯名醇愛重乳酪蛋糕，母親節優惠價599元。圖／foodpanda提供

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