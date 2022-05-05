尊榮俱樂部會員送禮最愛 台北101紀念酒「龍膽藍瓶 如意對杯禮盒」限量現身

作為國際地標的象徵，台北101匯聚國際指標品牌與一線精品大牌雲集最被外界熟知，但其實台北101自己也有一項被尊榮俱樂部會員喜愛的自營精品，由於每回限量登場，成為俱樂部會員送禮或收藏的搶手貨，也因爲極具台灣象徵意義，被視為代表台灣的國際頂級贈禮。這是源自1977年馬祖酒廠70年代高年份窖藏計劃、台北101限量紀念酒「1977頂級窖藏陳高」。由於瓶身需以精湛的釉色窯燒技術呈現台北101建築氣勢，但瓶身製作工藝困難，可完美出產的成功率僅一成，這回僅限量登場，並以尊貴的「龍膽藍瓶」與「如意對杯」套組呈現。

台北101頂級陳年高粱的問世，來自機緣巧合下發掘到馬祖酒廠的鎮廠之寶，這批源自1977年窖藏至今的頂級高粱，是馬祖酒廠70年代規劃的高年份窖藏計劃。當年特地精選出一批酒質最優良的高粱酒，靜置於恆溫高濕酒窖中的高粱酒，經過時間的淬鍊後讓酒質昇華，開甕後酒香繚饒，滿室生津，試飲者形容：入口先是熱醞香醇，隨後立即回韻甘甜、齒頰留香，為白酒界最高等級珍藏精品，也有藏家回饋，雖然金門高粱名氣高，但其實馬祖高粱的甘口醇度比金門高粱還好。

被受藏家喜愛的台北101限量頂級陳年高粱，遵循古法造酒工藝製造，以精選質優的小麥做為原料的酒麴，培育出質純味佳的酒質。另一項重點靈魂就是精選優良品種高粱原料再加上天然甘甜的水質，由經驗豐富的製酒師傅遵循古法二蒸二釀的傳統製酒工藝，經蒸餾、調兌而成，不僅富有優雅細膩香氣，甘醇且餘韻留香。

除了內在是頂級白酒的經典之作，台北101對於瓶身也特別講究。以精湛的釉色窯燒技術呈現台北101建築氣勢，建築上象徵富貴的古銅錢、如意雲紋等吉祥圖騰都巧妙融入瓶身設計，同時採用金箔花紙裝飾瓶身，整體外型就像是台北101的精緻縮影。但也因為瓶身以101大樓為造型，最大難處在於方正的瓶身極其費工，需經兩次上色、三次燒窯等繁複過程，成功率不到一成，每一瓶都是珍貴的藝術品，才能滿足對細節挑惕的藏家，珍貴與稀有性加上內外都精湛體現台灣元素，被視為商務與國際贈禮的首選。

2022年度精選的「台北101紀念酒龍膽藍瓶如意對杯禮盒組」，售價9,900元，限量發售。台北市信義區信義路五段7號5樓、101 SELECT販售中。

台北101限量紀念酒僅限量登場，這回以尊貴的「龍膽藍瓶」與「如意對杯」套組呈現。圖／台北101提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 台北101紀念酒龍膽藍瓶如意對杯禮盒組，售價9,900元，限量發售。圖／台北101提供

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