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還有1天！全聯小時達母親節福袋明直播開獎MINI Cooper
因應近期疫情嚴峻，連鎖超市業者推出線上母親節福袋，提供民眾不一樣的方式購買母親節實用好禮。
全聯福利中心今年特別推出限時三天的線上母親節福袋銷售服務， 5/3~5一連三天，每天中午12：30在全聯小時達、Uber Eats雙平台限量開搶，限量30,000袋，每袋售價520元。全聯表示，首次推出線上母親節福袋即受到消費者的青睞，昨天（5/3）首日開賣一小時就賣出8,000份。
為了營造歡慶母親節的節慶氛圍，全聯不但將福袋販售時間拉長至3天，還祭出獨家30萬元圓夢金、萬元福利點等加碼獎項，加上頭獎MINI Cooper、1克拉鑽石項鍊、20萬圓夢金、黃金條塊等，全部總共174個獎項，總價值超過380萬，凡在全聯小時達平台下單搶購，中獎機率達1%。
全聯表示，首日在全聯小時達平台下單搶購者，除了可以抽百萬名車、黃金外，更多一個機會可提前抽全聯小時達獨家加碼的20萬圓夢金。錯過前兩日的搶購時間也別氣餒，明天（5/5）於全聯小時達、Uber Eats雙平台上，都還有限量福袋可購買，明天購買的消費者可再抽全聯小時達獨家加碼的10萬圓夢金。
除了全聯小時達獨家加碼的144個獎項，分別在5/4、5/5、5/6由電腦抽出外，其他30個大獎也將會在5/6，以線上直播的方式，在全聯官方臉書與LINE開獎。
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