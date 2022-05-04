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全家便利商店✕古娃娃「WA!COOKIES」推6款獨家茶甜點

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店聯手「便利商店女神」古娃娃推出6款貨真價實的「茶點」。左起為泰奶起司塔（售價48元）、鐵觀音脆粒蛋糕捲（售價52元）、伯爵可可舒芙蕾布丁（售價65元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手「便利商店女神」古娃娃推出6款貨真價實的「茶點」。左起為泰奶起司塔（售價48元）、鐵觀音脆粒蛋糕捲（售價52元）、伯爵可可舒芙蕾布丁（售價65元）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店再度攜手「便利商店女神」古娃娃，以「茶世界」為主題，精選烏龍、鐵觀音、金萱等多款茶品入料，獨家推出「WA!COOKIES」泰奶起司塔、伯爵可可舒芙蕾布丁、鐵觀音脆粒蛋糕捲、白桃烏龍戚風蛋糕、金萱蜜柚燒、伯爵茶焦糖鬆餅等6款茶系甜點，5月4日、5月11日、5月19日於全台全家便利商店店舖接力登場。全家便利商店App地圖趣更推出「最愛YouTuber地圖」，可即時查詢全台店舖古娃娃、千千進食中、韓國ㄟ金針菇、滴妹的獨家聯名商品及庫存數量。

古娃娃去年於全家便利商店推出3款熱銷雪糕，不僅創下逾百萬支的銷售佳績，更帶起便利商店的網紅聯名冰品風潮。現再度與全家便利商店聯手，打造FamilyMart ✕ WA!COOKIES「茶世界」主題，以泰式奶茶、鐵觀音、柚香金萱、白桃烏龍、伯爵等知名茶品入料，推出6款茶點，包括即日起首波開賣的泰奶起司塔（售價48元）、伯爵可可舒芙蕾布丁（售價65元）、伯爵茶焦糖鬆餅（售價42元）；5月11日第二波登場的鐵觀音脆粒蛋糕捲（售價52元）、金萱蜜柚燒（售價39元）；白桃烏龍戚風蛋糕 （售價42元）則於5月19日壓軸登場。

奶茶控不能錯過的泰奶起司塔，以濃郁的內餡與茶香餅皮組成，搭配茶奶交織的絲滑、濃順口感，售價48元，而伯爵可可舒芙蕾布丁選用香氣獨特的伯爵茶，搭配夾層的生乳鮮奶油，將布丁和舒芙蕾蛋糕完美結合，售價65元，搭配指定中杯以上咖啡品項，再享半價加購優惠。白桃烏龍戚風蛋糕蘊含烏龍的清新茶香，搭配戚風蛋糕的膨鬆口感與香脆白巧克力，售價42元，搭配指定飲品享全家便利商店餐餐超值配59元優惠。

除了6款聯名甜點外，WA!COOKIES還推出兩款新口味冰品「焦糖瑪奇朵奶蓋雪糕」、「百香金萱茶奶蓋雪糕」，其中「百香金萱茶奶蓋雪糕」以「抹茶＋綠茶」的雙茶布朗尼組合，完美融合果香與茶香，「焦糖瑪奇朵奶蓋雪糕」以焦糖牛奶雪糕內餡，搭配經典的巧克力布朗尼，香醇濃郁、甜而不膩，兩款售價均49元，即日起至5月31日於全台全家便利商店店鋪購買古娃娃系列冰品，即享第2件6折優惠。

此外，全家便利商店App「隨買跨店取」與「全+1商城」更加碼推出限量優惠。即日起至5月17日於全家便利商店App「隨買跨店取」購買WA!COOKIES雪糕系列，即享8支280元的獨家優惠價，等同單支只要35元，限量10,000組，售完為止；「全+1商城」則提供WA!COOKIES超人氣爆品「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」、「鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」、「伯爵可可奶蓋雪糕」夏季優惠，一盒4入（限同口味）優惠價156元。

全家便利商店✕WA!COOKIES推出6款療癒甜點，左起為伯爵茶焦糖鬆餅（售價42元）、白桃烏龍戚風蛋糕（售價42元）、鐵觀音脆粒蛋糕捲（售價52元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店✕WA!COOKIES推出6款療癒甜點，左起為伯爵茶焦糖鬆餅（售價42元）、白桃烏龍戚風蛋糕（售價42元）、鐵觀音脆粒蛋糕捲（售價52元）。圖／全家便利商店提供
FamilyMart ✕ WA!COOKIES「茶世界」伯爵可可舒芙蕾布丁選用香氣獨特的伯爵茶，將布丁和舒芙蕾蛋糕完美結合，售價65元。圖／全家便利商店提供
FamilyMart ✕ WA!COOKIES「茶世界」伯爵可可舒芙蕾布丁選用香氣獨特的伯爵茶，將布丁和舒芙蕾蛋糕完美結合，售價65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「便利商店女神」古娃娃，推出6款療癒甜點，5月4日、5月11日與5月19日於全台全家便利商店店鋪接力登場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「便利商店女神」古娃娃，推出6款療癒甜點，5月4日、5月11日與5月19日於全台全家便利商店店鋪接力登場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手「便利商店女神」古娃娃，精選烏龍、鐵觀音、金萱等多款茶品入料，以「茶世界」主題獨家推出6款療癒甜點，即日起於全台全家便利商店接力登場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手「便利商店女神」古娃娃，精選烏龍、鐵觀音、金萱等多款茶品入料，以「茶世界」主題獨家推出6款療癒甜點，即日起於全台全家便利商店接力登場。圖／全家便利商店提供
古娃娃WA!COOKIES新推出「焦糖瑪奇朵奶蓋雪糕」、「百香金萱茶奶蓋雪糕」，單支售價49元，即日起至5月17日全家便利商店App「隨買跨店取」享限量獨家優惠7折。圖／全家便利商店提供
古娃娃WA!COOKIES新推出「焦糖瑪奇朵奶蓋雪糕」、「百香金萱茶奶蓋雪糕」，單支售價49元，即日起至5月17日全家便利商店App「隨買跨店取」享限量獨家優惠7折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手古娃娃，打造FamilyMart ✕ WA!COOKIES「茶世界」主題，推出6款貨真價實的「茶點」。圖／全家便利商店提供
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