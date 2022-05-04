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傳說中的「泡麵隱藏版」！阿Q蒜香珍肉即起解密上架

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
阿Q桶麵蒜香珍肉風味即起上市。圖／阿Q桶麵提供
阿Q桶麵蒜香珍肉風味即起上市。圖／阿Q桶麵提供

近日社交平台超商資訊分享中，不少網友描述「在超商買到」，「之前有聽過，但後來好像賣完就缺貨」等隱藏版泡麵，有網友發現一次連買三碗，並上網曬照炫耀，貼文上線4天引起近百網友熱烈討論。阿Q桶麵品牌方看到這些留言表示，蒜香珍肉風味桶麵的確原本只在限量通路鋪貨，但受市場歡迎，決定在全台超商賣場通路全面鋪貨。

「蒜香珍肉」是阿Q桶麵系列中最有特色的口味，也是唯一選用非油炸麵條的品項，麵條口感Q彈滑順且含油量低，搭配獨特蒜香風味與濃郁白湯，消費者滿意度高，也因此被網友大肆討論。

回顧品牌歷史，1991年上市的阿Q桶麵主打「大碗滿意」，濃郁湯頭，搭配豐富配料及大份量Q彈麵條，銅板價就可以給消費者飽足感。

隨著時代變遷，阿Q不斷推陳出新與消費者的互動方式，早期的「阿Q」追著公車跑到2018年，與知名嘻哈歌手呂士軒合作打造新品牌神曲「Q一下」，將「大碗滿意」的概念以現代流行語言重新詮釋成「Q一下來點腹能量」，成功吸引消費者的目光與好感度，也為31年的老品牌不斷注入年輕人的活力。

被稱作「泡麵界隱藏版的都市傳說」，網友討論熱烈。圖／阿Q桶麵提供
被稱作「泡麵界隱藏版的都市傳說」，網友討論熱烈。圖／阿Q桶麵提供

品牌 超商

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