傳說中的「泡麵隱藏版」！阿Q蒜香珍肉即起解密上架

近日社交平台超商資訊分享中，不少網友描述「在超商買到」，「之前有聽過，但後來好像賣完就缺貨」等隱藏版泡麵，有網友發現一次連買三碗，並上網曬照炫耀，貼文上線4天引起近百網友熱烈討論。阿Q桶麵品牌方看到這些留言表示，蒜香珍肉風味桶麵的確原本只在限量通路鋪貨，但受市場歡迎，決定在全台超商賣場通路全面鋪貨。

「蒜香珍肉」是阿Q桶麵系列中最有特色的口味，也是唯一選用非油炸麵條的品項，麵條口感Q彈滑順且含油量低，搭配獨特蒜香風味與濃郁白湯，消費者滿意度高，也因此被網友大肆討論。

回顧品牌歷史，1991年上市的阿Q桶麵主打「大碗滿意」，濃郁湯頭，搭配豐富配料及大份量Q彈麵條，銅板價就可以給消費者飽足感。