把鮭魚變「棒」！美威鮭魚香檸奶油鮭魚棒全家超商獨賣

健康意識高漲，日本便利商店吹起健康系零食風潮，現在這股風潮也吹到台灣，由全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的鮭魚品牌「美威鮭魚（Supreme Salmon）」，進軍便利商店冷藏品市場，即日起獨家於全台全家便利商店，強勢推出市場唯一首見健康初春輕食「美威香檸奶油鮭魚棒（SALMON BAR）」，每包（60克）定價52元，為響應新品上市，即日起至5月17日提供新品9折限時優惠，每包（60克）特價47元。

美威五星研發團隊嚴選鮭魚油脂最均勻的鮮嫩部位，經縝密拔刺去皮處理，佐上鮮美食材、奶油檸檬醬汁清香入味，堅持簡練蒸煮烹調的技法，鎖住鮭魚獨有的柔嫩肉質與綿密脂香、保留食材原有的水分與營養。消費者只要微波20秒或隔水加熱，或是百搭加料、沾醬佐餐，隨時隨地即可享受健康美味的解饞樂趣。

隨著疫情升溫，為避免手接觸食物食用，「美威香檸奶油鮭魚棒」為消費者提供安心享用的「防疫單手輕食」選擇，加熱後即食不沾手、同時有Omega-3不飽和脂肪酸、蛋白質、健康無負擔的鮮嫩鮭魚棒佐上香檸奶油風味，也顛覆消費者對「健身餐即是雞胸肉」的既定印象。