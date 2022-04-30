喝咖啡遊世界！Nespresso三款特調密技公開
經歷兩年疫情，全球各地逐漸回歸日常步調，雖然仍無法自由出國旅行，在等待的日子裡，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso環遊世界咖啡系列登場，以各地咖啡文化為靈感，帶領咖啡愛好者用味蕾探索世界。
這場咖啡的世界尋味之旅，4月21日率先登場的「環遊世界─伊斯坦堡濃縮咖啡」及「環遊世界─里約熱內盧濃縮咖啡」，輕啜一口，彷彿能感受里約熱內盧生氣蓬勃的城市精神，穿梭伊斯坦堡跨越數個世紀的咖啡文化！
4月28日接力上市的「環遊世界─巴黎濃縮咖啡」，是環遊世界濃縮咖啡系列中風味最為平衡的一款咖啡，靈感源自於經典巴黎咖啡館，並設計成適合現代人的風味，從味蕾開始，打造完美咖啡館氛圍。
以下是三款充滿當地風味的特調教學。
●伊斯坦堡脆脆蜜香瑪奇朵
食材：100毫升鮮奶、5克蜂蜜、少許開心果、1顆環遊世界─伊斯坦堡濃縮咖啡膠囊、Barista咖啡大師調理機、VIEW Recipe杯1個
步驟：
1.倒入100ml鮮奶至Barista咖啡大師調理機中，選擇“Latte Macchiato”模式，按下開始鍵。
2.添加5g蜂蜜至View Recipe杯中，並倒入熱牛奶與奶泡。
3.萃取40ml環遊世界─伊斯坦堡濃縮咖啡至杯中。
4.於奶泡上方撒上片狀開心果，並淋上些許蜂蜜做為點綴。
●熱情里約檸檬氣泡冰咖啡
食材：16塊檸檬角、一只新鮮檸檬片、2克阿拉伯膠糖漿或龍舌蘭糖漿、2包Nespresso紅糖、4顆Nespresso冰塊、60毫升氣泡水、1顆環遊世界─里約熱內盧濃縮咖啡膠囊、VIEW Recipe杯1個
步驟：
1.放入16塊檸檬角與2包Nespresso紅糖至View Recipe杯，攪拌。
2.加入2克阿拉伯膠糖漿 (或龍舌蘭糖漿)。
3.添加4顆Nespresso冰塊並倒入60 ml氣泡水於杯中，再輕輕攪拌。
4.萃取40ml環遊世界─里約熱內盧濃縮咖啡。
5.以新鮮檸檬置於杯緣裝飾。
●巴黎黑巧克力香頌
食材：1片Nespresso頂級黑巧克力、少許可可粉、1顆環遊世界─巴黎濃縮咖啡膠囊、VIEW Espresso杯1個
步驟：
1.將一塊Nespresso頂級黑巧克力分成四小塊，全部放入View Espresso杯中。
2. 萃取40ml環遊世界─巴黎濃縮咖啡。
3. 撒上些許可可粉。
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