7-ELEVEN推「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購

社群粉絲破百萬的萌寵教主「貓貓蟲咖波」來囉！7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點送、門市快閃購」首度登場，以最具人氣的貓貓蟲咖波、狗狗兩大經典角色，推出14款適合居家、外出的限定周邊，萌化人心的設計絕對讓粉絲秒融化。為了讓鐵粉能整套快速蒐集，自5月5日下午3點起至5月6日祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」周邊商品。

7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購的居家系列首推「限量造型連帽收納毯」，收納後為立體咖波造型，攤開後可在車上、辦公室、冷氣房內當小蓋毯，門市快閃購消費不限金額加499元，5月7日下午3點起集滿6點加499元；「限量摺疊收納箱」側板內縮即可壓平收納，加蓋設計可當小桌子使用，還可堆疊分類省空間，共兩款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，5月7日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量無線充電滑鼠墊」具無線充電功能，可一邊使用電腦一邊為手機快速充電，門市快閃購消費不限金額加699元，5月7日下午3點起集滿6點加699元；可愛造型的「限量牛奶瓶留言小夜燈」共兩款，門市快閃購消費不限金額每款加499元，5月7日下午3點起每款集滿6點加499元；「限量造型地墊」為咖波裁型，吸水防滑超實用，門市快閃購消費不限金額加399元，5月7日下午3點起集滿6點加399元；還有質感軟Q、紓壓可愛的「限量咖波懶洋洋絨毛娃娃」，門市快閃購消費不限金額加750元，5月7日下午3點起集滿6點加750元。