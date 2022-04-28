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7-ELEVEN推「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購首度登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購首度登場。圖／7-ELEVEN提供

社群粉絲破百萬的萌寵教主「貓貓蟲咖波」來囉！7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點送、門市快閃購」首度登場，以最具人氣的貓貓蟲咖波、狗狗兩大經典角色，推出14款適合居家、外出的限定周邊，萌化人心的設計絕對讓粉絲秒融化。為了讓鐵粉能整套快速蒐集，自5月5日下午3點起至5月6日祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」周邊商品。

7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購的居家系列首推「限量造型連帽收納毯」，收納後為立體咖波造型，攤開後可在車上、辦公室、冷氣房內當小蓋毯，門市快閃購消費不限金額加499元，5月7日下午3點起集滿6點加499元；「限量摺疊收納箱」側板內縮即可壓平收納，加蓋設計可當小桌子使用，還可堆疊分類省空間，共兩款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，5月7日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量無線充電滑鼠墊」具無線充電功能，可一邊使用電腦一邊為手機快速充電，門市快閃購消費不限金額加699元，5月7日下午3點起集滿6點加699元；可愛造型的「限量牛奶瓶留言小夜燈」共兩款，門市快閃購消費不限金額每款加499元，5月7日下午3點起每款集滿6點加499元；「限量造型地墊」為咖波裁型，吸水防滑超實用，門市快閃購消費不限金額加399元，5月7日下午3點起集滿6點加399元；還有質感軟Q、紓壓可愛的「限量咖波懶洋洋絨毛娃娃」，門市快閃購消費不限金額加750元，5月7日下午3點起集滿6點加750元。

外出系列則有「限量安全帽＋束口後背袋組」，推出藍色咖波款、咖波狗狗款，適合情侶成套收藏，門市快閃購消費不限金額每款加999元，5月7日下午3點起每款集滿6點加999元；「限量絨毛卡套隨身鏡」推出立體咖波、狗狗兩款造型，具有伸縮掛勾、內附壓克力鏡，門市快閃購消費不限金額每款加199元，5月7日下午3點起每款集滿6點加199元；「限量三孔USB電源供應器」經典角色化身豆腐頭大臉設計，提供3個USB槽，輕巧造型方便外出攜帶，共兩款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，5月7日下午3點起每款集滿6點加399元。

7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量三孔USB電源供應器」，共兩款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加399元，5月7日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量三孔USB電源供應器」，共兩款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加399元，5月7日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量牛奶瓶留言小夜燈」，共兩款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加499元，5月7日下午3點起每款集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量牛奶瓶留言小夜燈」，共兩款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加499元，5月7日下午3點起每款集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量造型連帽收納毯」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加499元，5月7日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量造型連帽收納毯」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加499元，5月7日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量咖波懶洋洋絨毛娃娃」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加750元，5月7日下午3點起集滿6點加750元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量咖波懶洋洋絨毛娃娃」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加750元，5月7日下午3點起集滿6點加750元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量安全帽＋束口後背袋組」，共有藍色咖波款、咖波狗狗款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加999元，5月7日下午3點起每款集滿6點加999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量安全帽＋束口後背袋組」，共有藍色咖波款、咖波狗狗款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加999元，5月7日下午3點起每款集滿6點加999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量摺疊收納箱」、「限量造型地墊」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量摺疊收納箱」、「限量造型地墊」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量無線充電滑鼠墊」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加699元，5月7日下午3點起集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量無線充電滑鼠墊」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加699元，5月7日下午3點起集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量絨毛卡套隨身鏡」，共有立體咖波、狗狗兩款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加199元，5月7日下午3點起每款集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量絨毛卡套隨身鏡」，共有立體咖波、狗狗兩款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加199元，5月7日下午3點起每款集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量咖波懶洋洋絨毛娃娃」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加750元，5月7日下午3點起集滿6點加750元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量咖波懶洋洋絨毛娃娃」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加750元，5月7日下午3點起集滿6點加750元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量摺疊收納箱」，共兩款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加399元，5月7日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量摺疊收納箱」，共兩款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加399元，5月7日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量造型連帽收納毯」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加499元，5月7日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量造型連帽收納毯」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加499元，5月7日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量安全帽＋束口後背袋組」，共有藍色咖波款、咖波狗狗款，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額每款加999元，5月7日下午3點起每款集滿6點加999元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「貓貓蟲咖波夏日療癒特集」集點、門市快閃購推出「限量造型地墊」，5月5日下午3點起至5月6日門市快閃購消費不限金額加399元，5月7日下午3點起集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供

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