白色瀑布浪漫撫人心 武陵農場夜賞盛開白藤花

全球新冠疫情肆虐，往年許多遊客都會前往日本日本足利花卉公園欣賞紫藤；今年疫情影響，民眾無法出國，但武陵農場春季百花齊放，紫藤、杜鵑泡桐花等季節花卉爭奇鬥艷，甚至還能欣賞國內少見的白藤花，營造出不亞於日本，專屬台灣的白色浪漫。

武陵櫻花季剛結束，紫藤、杜鵑、泡桐花等季節花卉接力盛放，且少了擁擠人潮，賞起花來更添雅興，其中，又以白藤花為主打賞花品種。武陵農場表示，白藤為多年生藤蔓植物，莖具纏繞姓，非常適合種植在棚架上的觀賞植物，花狀花序側生在枝端，20至30朵白色小花整齊排列，開花時蝶形花朵成串下垂，一般長度可達15至30公分，但武陵農場得天獨厚的環境，花序長度可達30至70公分，花朵數量可多達40至60朵小花，花量大時彷彿白色瀑布，既優美典雅。

白藤在臺灣比較少見，但在武陵農場可欣賞到大片的美麗白藤，白藤的花序比紫藤稍長，香味也比紫藤濃郁許多，也因為白藤的香味濃郁，所以逃過「花吃」獼猴的辣少催花，農場才能保存大片的白藤花。

武陵農場副場長胡發韜表示，白藤、紫藤花盛開，眾多品系如口紅藤、八重黑龍藤及美國紫藤，在紫藤園大放異彩，創造整體紫藤的觀賞價值性；農場更在入口花園白藤棚架點燈，打造夜藤景觀。白藤花期四月上旬至五月上旬，為期只20至30天，欲欣賞白藤花的遊客務必要把握賞花時間。