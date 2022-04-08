「平價咖啡霸主」網友狂推這間！連鎖咖啡口碑聲量前三名解密

image source：pexels

文／顏郁恩

不少人早上喜歡喝咖啡作為開啟一整天的儀式，而平價咖啡在近幾年也備受關注，像是路易莎就成為許多民眾的買咖啡時的選擇，全台門市總和更勝星巴克，就有網友討論起「心中最好喝的平價咖啡？」引來不少網友分享其平價首選。

你平常都喝超商咖啡還是連鎖咖啡呢？

這名網友在PPT發問表示，連假過後需要咖啡提振精神，每天都購買超商咖啡，「今天進公司觀察一下大家，有人買露易莎、Cama咖啡或是捷運站有賣的牌子好像都有各自擁護者或者喝習慣的，想問大家認為最好喝的平價連鎖咖啡是哪間？」

image source：PTT

網熱議平價咖啡之王 最多人推Cama



貼文也引來不少喜歡咖啡的網友們回應，「Cama」、「絕對Cama」、「Cama+1」、「Cama 燕麥奶冬天喝熱的超讚！」、「Cama跟威爾貝克」、「星巴克好喝，半價的時候比莎跟ca都便宜」、「覺得在7-11架上的玻璃罐裝星巴克咖啡滿好喝的~」

image source：FB／cama現烘咖啡專門店

除了Cama 路易莎、伯朗、85度Ｃ也有人愛

多數網友都推薦Cama，但也有網友表示「85度c沒人推？我喝好喝阿！」、「認真說，路易莎，手沖水洗耶加雪菲」、「伯朗系列」、「歐克老白色包裝的濾掛」其他網友也幽默回覆，「我喝起來都一樣…」、「我很愛喝咖啡，但是每間喝起來感覺都一樣啊XD」，而除了買超商或連鎖咖啡之外，也有網友認為「踩過太多雷，自己買豆子回來沖最實惠」。

網路聲量星巴克居冠 路易莎居次、85度C名列第三

根據網路溫度計針對「連鎖咖啡」近三個月口碑聲量排行榜顯示，第一名是星巴克，近三個月討論聲量高達16萬筆；第二名為路易莎，網路聲量達15萬筆，第三名為85度C，網路聲量達11萬筆，但網友呼聲最高的cama，則是在第五名。

image source：網路溫度計口碑排行榜（分析期間： 2022/01/07~2022/04/06）





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