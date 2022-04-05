衝浪季！台東金樽「O3衝浪祭」落幕下月東浪嘉年華登場
在台東金樽舉辦「台東O3衝浪祭」歷經2天賽事圓滿落幕，衝浪獎金挑戰賽短板男女組，由國內衝浪好手尤佳琦及鍾昀蓉奪冠、長板男女組、U18青少年組分別由韓宗霖、潘美心、尤佳琦取得優勝，縣府也致贈甜心伴手禮鳳梨釋迦給選手。
本屆O3衝浪祭中，除了賽事分為獎金挑戰賽、海洋律動公開賽兩大組別，活動以衝浪祭典概念規畫，結合娛樂表演及在地美食，吸引不少衝浪愛好者前來，印度駐台代表戴國瀾，也由縣府交通及觀光發展處余明勳陪同出席頒獎典禮。
余明勳說，台東優質天然環境，讓金樽擁有臺灣最好的浪況，連續三年被世界衝浪聯盟 (WSL) 指定為世界衝浪長板冠軍賽場地，是全台唯一國際衝浪巡迴賽事場地，此次O3衝浪祭首次到金樽，選擇在春季以多元活動的型式舉辦，為清明連假台東遊客，提供一個很棒的體育、娛樂活動。
他說，縣府去年重新開放杉原海水浴場，下月中旬將推出「東浪嘉年華」，集結各式親海活動，希望透過多元主題親海活動，讓民眾更認識海洋，推廣海洋教育，落實正確的海洋保育觀念，縣府要全力發展，讓東海岸成為一年四季的海洋運動體驗天堂，實現體驗式觀光。
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