衝浪季！台東金樽「O3衝浪祭」落幕下月東浪嘉年華登場

在台東金樽舉辦「台東O3衝浪祭」歷經2天賽事圓滿落幕，衝浪獎金挑戰賽短板男女組，由國內衝浪好手尤佳琦及鍾昀蓉奪冠、長板男女組、U18青少年組分別由韓宗霖、潘美心、尤佳琦取得優勝，縣府也致贈甜心伴手禮鳳梨釋迦給選手。

本屆O3衝浪祭中，除了賽事分為獎金挑戰賽、海洋律動公開賽兩大組別，活動以衝浪祭典概念規畫，結合娛樂表演及在地美食，吸引不少衝浪愛好者前來，印度駐台代表戴國瀾，也由縣府交通及觀光發展處余明勳陪同出席頒獎典禮。

余明勳說，台東優質天然環境，讓金樽擁有臺灣最好的浪況，連續三年被世界衝浪聯盟 (WSL) 指定為世界衝浪長板冠軍賽場地，是全台唯一國際衝浪巡迴賽事場地，此次O3衝浪祭首次到金樽，選擇在春季以多元活動的型式舉辦，為清明連假台東遊客，提供一個很棒的體育、娛樂活動。