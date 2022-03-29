整理包／4大超商「兒童節、清明連假限時優惠」一次看

本周末將迎來為期4天的兒童節、清明連續假期，不少人計畫春遊踏青，4大超商做足準備推出限時優惠，除了大人們最愛的咖啡、飲品之外，小朋友喜歡的糖果、零食通通有，讓大人小孩都開心。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自4月1日至4月5日限時5天展開「春遊三支付」活動，活動期間全店CITY系列飲品、飲料、冰品、零食、糖果、泡麵等指定商品單筆消費滿200元，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等三大支付工具結帳可享88折優惠，滿額711元享85折優惠。另有CITY系列全品項任3杯7折，同步開放指定品項數位寄杯；哈根達斯聯名冰沙系列全品項不加入任選3杯7折優惠活動，但可享三支付滿額立折優惠。

如果以7-ELEVEN門市優惠再搭配消費滿額711元持三支付享85折計算，哈根達斯迷你杯／雪糕全品項任3件66折，折扣後平均單價約65元；御茶園（冷山茶王／茶香馡紅）兩瓶優惠價49元，折扣後平均單價約21元起；OOHA氣泡飲（柚子海鹽PET500／水蜜桃烏龍茶PET500／荔枝乳酸PET500）兩瓶優惠價49元，折扣後平均單價約21元起；樂天小熊餅（巧克力／草莓／香濃牛奶／濃黑巧克力風味） 任4件100元，折扣後平均單價約21元起；健達快樂河馬加10元多1件，折扣後平均單價約13元起。

即日起至4月19日7-ELEVEN推出「歡樂糖果節」，指定糖果任選第2件6折。獨家引進日本親子手作DIY「明治香菇造型餅乾巧克口味DIY組」；「不二家麵包超人水果QQ糖」更首次推出單包裝，共有10款麵包超人卡通造型。此外，最受喜愛的健達指定品項滿3件送「兒童陶瓷碗2入組」；購買M&Ms、麥提莎等6大品牌指定品項還可加價49元即享「寶可夢萌遊提袋」一個。

OPEN POINT「行動隨時取」4月1日也限量推出CITY系列指定品項買6送3組合優惠，包括CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等共5款飲品；4月1日至4月7日還有「精品咖啡會員週」，購買CITY PRIMA精品美式咖啡或拿鐵同品項買6送3。

●全家便利商店

全家便利商店門市3月30日至4月5日推出飲料、冰品、餅乾、零食超過百項指定商品第2件4折，整箱購入更划算；4月2日至4月5日門市推出Let’s Café私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶等指定品項單杯特價39元，數量有限，售完為止。全家便利商店Fami!ce同樣於4月2日至4月5日推出霜淇淋會員獨享5支168元優惠（不限口味），可於活動期間透過App「隨買跨店取」購入，會員每日限購1組。

全家便利商店會員App的「全+1商城」3月30日起推出超過百項商品的聰明消費學主題專館，包括出遊防蚊商品以及大戶屋烤鹽麴松阪豬肉、樂廚客家鹹豬肉等居家料理美食，除了享商品折扣6折起之外，4月1日至4月5日還可享全館免運優惠。

為了安撫收假心情，全家便利商店將於4月6日開工日推出好咖日活動，提供Let’s Café單品美式咖啡、拿鐵（中杯、大杯）買6送6，另有極鬆餅買6送3優惠，限量3,000組。

●萊爾富

萊爾富4月2日至4月5日於Hi-Life VIP App「整買零取」祭出大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買6送6。4月5日前另有多款指定飲品最低下殺5折起，像是波爾天然水，原價20元，期間優惠買1送1；售價28元的立頓英式奶茶／萃香奶綠535mL優惠價第2件10元。

4月2日至4月5日還有逾200款餅乾、糖果、巧克力等指定商品優惠，像是樂事45元指定品項任選第2件6折，每包售價65元的樂事／多力多滋派對包指定品項可享任選2件99元。此外，4月1日至4月5日另有滋露草莓抹茶風味糖果、77乳加草莓優格、雀巢奇巧抹茶威化巧克力等推出同品項第2件0元的限時優惠。

●OKmart

OKmart自3月31日至4月5日推出連續6天的OKCAFE優惠，至全台門市購買大杯莊園美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2。即日起至4月6日另推出「歡樂兒童節」活動，提供超過百項零食、糖果、飲料第2件6折起的優惠，包括樹頂100%純蘋果汁、健健美活菌發酵乳、啵樂樂乳酸飲牛奶、樂事喀脆薯球海鹽口味、五彩棉花糖、蠟筆小新圖案的SPIX搖搖香脆點心麵等。