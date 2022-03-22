MITSUI OUTLET PARK激安買物祭 台中港店花卉造景浪漫

MITSUI OUTLET PARK上半年折扣活動「激安買物祭OUTLET SALE」將上場，3月25日到4月10日起跑，隨著台南店二月開幕，今年將在北中南三地同步展開，台中港店已布置浪漫的日式花卉造景，遊客拍照打卡好景點。

三井OUTLET PARK今年上半年激安買物祭，三館聯合活動祭出最低2折起優惠，信用卡友結帳最高享5%回饋，4月8日前平日消費滿額APP會員點數升級2倍贈，期間再加碼「春爛漫─粉嫩大賞」活動，4月10日前單筆滿2000元可領抽獎券一張，有機會抽中SMEG義大利美學家電。

台中港店的指定專櫃滿額抽美型家電、APP會員贈台灣良品，配合買物祭「限時特賣Special Sale」，4月10日前於指定專櫃每單筆消費滿2000元可領抽獎券一張，有機會抽中米家掃拖機器人；單日累積消費滿10萬元，3月25日到3月27日可兌換象印微電腦電子鍋、3月28日到4月1日可兌換日立6公升除濕機。

指定期間單筆消費滿3000元，可兌換合成帆布行聯名插畫人文手提袋，或大和製作所聯名簡約玻璃對杯組，4月2日到4月5日連假期間，單日累積消費滿5000元送300元商品抵用券。