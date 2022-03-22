台灣本島極西點七股燈塔月底重建 近日打卡激增

台灣本島極西點台南七股國聖燈塔，因塔齡逾50年，長年期受海風侵襲，有結構安全疑慮，交通部航港局本月底將拆除重建，預計今年底前完工，隨著拆除日期逼近，近來吸引不少遊客來打卡，人氣激增。

國聖港燈塔又名「七股燈塔」，為台灣本島位置極西之塔，和三貂角燈塔(東)、鵝鑾鼻燈塔(南)、富貴角燈塔(北)合稱台灣四極點燈塔，其前身是曾文塔台，最早在1938年點燈，1957年在七股網子寮沙洲重建國聖港燈塔，因海潮侵蝕及颱風襲擊，1969年又遷建附近的頂頭額沙洲現址迄今。塔身為一方錐形鋼架結構，塔高32.7公尺，顏色黑白橫紋相間。

據知，此次七股燈塔整建工程，投入約800餘萬元，延續32.7公尺高度，以結合在地七股地名，設置七片黑白相間日向板，為燈塔增添故事性，將補強基礎墩座、更新鐵塔結構，改以不鏽鋼材質打造和美化，並設置QR Code供民眾掃碼了解燈塔歷史，深化觀光旅遊元素。

台南市政府觀旅局日前也在現場設置極西地標，由三層藝術鐵雕製成，設計意涵包括極西中英文字、經緯度及海浪、古船意象。三層鐵雕於現地錯位擺設，若與國聖燈塔一起入鏡同框，更顯立體層景之美。

而七股燈塔位於頭額沙洲，大片沙洲美景，，成為偽沙漠網美IG打卡的私房景點，更被許多玩家稱為「台版撒哈拉」，搭配一旁的台灣海峽海景，吸引不少人慕名而來，近來拆除作業接近，遊客激增，不乏環島騎士，讓平日孤寂的現場，熱鬧不已。