抹茶控必訪的甜點推薦！從抹茶聖代、抹茶千層到抹茶蒙布朗應有盡有

多間來自日本的經典抹茶專賣店，讓你不用出國也能輕鬆品嚐道地抹茶味！

nana’s green tea漢神巨蛋

高雄市/左營區

來自日本的人氣甜點店，除了甜食之外還有販售茶泡飯、抹茶烏龍麵等鹹食料理。必點最高人氣的抹茶芭菲，層層堆疊的豐盛配料，在冬天還有推出結合草莓的口味，整體看起來更誘人！（MENU美食誌癌末女孩的美食天堂提供）

平安京茶事

台北市/中正區

位在台電大樓附近的一間超日式抹茶甜品店，受到許多抹茶控認可。除了必點最有名的若竹和蛋糕捲之外，草莓抹茶泡芙也是非常受歡迎的品項之一。（MENU美食誌feifei提供）

matcha one （齊東店)齊東店

台北市/中正區

知名抹茶甜點店平安京茶室新開的副牌，有抹茶界的星巴克之稱。必點香濃不膩的抹茶沙織蒙布朗，搭配抹茶冰淇淋，雙重抹度的享受！

（MENU美食誌feifei提供）

108 MATCHA SARO 一〇八抹茶茶廊京站時尚廣場店

台北市/大同區

伊藤久右衛門

台北市/中山區

JAPAN RAIL CAFE

台北市/信義區

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