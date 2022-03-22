抹茶控必訪的甜點推薦！從抹茶聖代、抹茶千層到抹茶蒙布朗應有盡有
多間來自日本的經典抹茶專賣店，讓你不用出國也能輕鬆品嚐道地抹茶味！
高雄市/左營區
來自日本的人氣甜點店，除了甜食之外還有販售茶泡飯、抹茶烏龍麵等鹹食料理。必點最高人氣的抹茶芭菲，層層堆疊的豐盛配料，在冬天還有推出結合草莓的口味，整體看起來更誘人！（MENU美食誌癌末女孩的美食天堂提供）
台北市/中正區
位在台電大樓附近的一間超日式抹茶甜品店，受到許多抹茶控認可。除了必點最有名的若竹和蛋糕捲之外，草莓抹茶泡芙也是非常受歡迎的品項之一。（MENU美食誌feifei提供）
台北市/中正區
知名抹茶甜點店平安京茶室新開的副牌，有抹茶界的星巴克之稱。必點香濃不膩的抹茶沙織蒙布朗，搭配抹茶冰淇淋，雙重抹度的享受！
（MENU美食誌feifei提供）
108 MATCHA SARO 一〇八抹茶茶廊京站時尚廣場店
台北市/大同區
台北市/中山區
台北市/信義區
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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