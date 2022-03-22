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歲月是把刀！9位地方首長年輕照曝 眾人指這位最驚艷：沒出道可惜

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抹茶控必訪的甜點推薦！從抹茶聖代、抹茶千層到抹茶蒙布朗應有盡有

聯合新聞網 / MENU美食誌

多間來自日本的經典抹茶專賣店，讓你不用出國也能輕鬆品嚐道地抹茶味！

nana’s green tea漢神巨蛋

高雄市/左營區

來自日本的人氣甜點店，除了甜食之外還有販售茶泡飯、抹茶烏龍麵等鹹食料理。必點最高人氣的抹茶芭菲，層層堆疊的豐盛配料，在冬天還有推出結合草莓的口味，整體看起來更誘人！（MENU美食誌癌末女孩的美食天堂提供）

平安京茶事

北市/中正區

位在台電大樓附近的一間超日式抹茶甜品店，受到許多抹茶控認可。除了必點最有名的若竹和蛋糕捲之外，草莓抹茶泡芙也是非常受歡迎的品項之一。（MENU美食誌feifei提供）

matcha one （齊東店)齊東店

台北市/中正區

知名抹茶甜點店平安京茶室新開的副牌，有抹茶界的星巴克之稱。必點香濃不膩的抹茶沙織蒙布朗，搭配抹茶冰淇淋，雙重抹度的享受！

（MENU美食誌feifei提供）

108 MATCHA SARO 一〇八抹茶茶廊京站時尚廣場店

台北市/大同區

店家主打販售大判燒，除了抹茶控必吃的抹茶口味以外，還有由紅豆和蕨餅搭配的特殊口味！另外也有單賣蕨餅和多種口味的霜淇淋。(MENU美食誌湘婷王提供）

伊藤久右衛門

台北市/中山區

在日本京都超受歡迎的抹茶店，除了必點招牌抹茶宇治金時跟宇治抹茶生巧克力之外，還有在台灣獨家販售的抹茶芭菲聖代，也是不能錯過的美味之一！（MENU美食誌Neil提供）

JAPAN RAIL CAFE

台北市/信義區

推出7種不同濃度風味的抹茶義式冰淇淋，其中濃度最高的第7級抹茶冰淇淋號稱是現今全球最濃的抹茶義式冰淇淋，除了抹茶之外，也有焙茶、玉露、玄米茶、季節水果等的冰淇淋。（MENU美食誌咻🙋🏻提供）

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美食誌 冰淇淋 北市

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