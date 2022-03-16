7-ELEVEN「冰品嘉年華」 領先全球推日本NIJIYA聖代系列

本土零售冰品市場一年約可創造50億商機，7-ELEVEN以「異國限定」、「創意甜點」雙策略打造14款初夏話題冰品，3月23日至4月19日推出「冰品嘉年華」活動，指定冰品任選2件95折。獨家推薦100%成熟濃郁香蕉製成的「LOTTE爽冰淇淋－濃厚完熟香蕉」，售價59元；以及一次推出3款Q萌手繪塗鴉風包裝、洗版日本IG的「森永好吃斑馬巧克力雪糕」，每款售價65元；還有年銷量破百萬支的日本NIJIYA系列，領先全球首推2款聖代新品「日本NIJIYA香濃巧克力香草風味聖代」、「日本NIJIYA夢幻草莓蛋糕風味聖代」。

7-ELEVEN觀察近兩年受疫情影響，能快速感受海外旅遊氛圍的異國限定冰品成長最顯著，尤其以日本冰品業績成長2成表現最佳。特別獨家引進「日本FUTABA北海道夕張哈密瓜雪糕」、「日本FUTABA富士蘋果雪糕」新品，嚴選當地水果以黃金比例調配而成，濃醇果香令人意猶未盡，售價皆為49元。而日本第一的國民品牌冰棒「嘎哩嘎哩君」系列，歷年以水果風味銷售居冠，首次研發推出雙重饗宴「嘎哩嘎哩君剉冰棒－檸檬蘇打風味」，以酸甜檸檬混搭清爽汽水，帶來前所未有的沁涼感，售價45元。

「創意甜點」冰品化已成近年流行趨勢，一次滿足冰品及甜點的雙重享受。7-ELEVEN特別以獨家填充技術首創大理石紋路，引進「日本NIJIYA香濃巧克力香草風味聖代」、「日本NIJIYA夢幻草莓蛋糕風味聖代」，將聖代拌入風味醬料及果肉，上方撒上香醇可可粉及鬆軟的海綿蛋糕，完美打造多層次驚喜口感，售價皆為79元。