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Fika Fika進駐信義誠品 今、明限定飲品第二杯半價

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
人氣飲品都放進新開店的菜單上。圖／Fika Fika Cafe提供
人氣飲品都放進新開店的菜單上。圖／Fika Fika Cafe提供

咖啡名店Fika Fika Cafe即起進駐台北市信義誠品，這也是Fika Fika Cafe在信義區的第二個據點。創辦人同時是北歐盃咖啡烘焙賽冠軍陳志煌表示，信義商圈除了逛街看電影、從事娛樂活動的人潮外，也有不少上班族，他看到市政府捷運站附近上班族對於一杯好咖啡的強勁需求，因此決定進駐信義誠品。

慶祝開出新門市，Fika Fika Cafe信義誠品店今、明兩天都有限定飲品第二杯半價優惠；3月12日信義誠品生日慶當天，消費滿299元，前100名可參加現場抽抽樂，人人有獎。Fika Fika Cafe信義誠品店也因座落於書店商場內，未來還計畫推出「閱讀咖啡」的講座活動。

現場除了經典飲品外，也供應熱壓帕尼尼、三明治、沙拉、可頌、貝果等輕食，陳志煌指出，所有輕食都是簡單的原型食物，低脂、低熱量，是不少上班族追求的飲食趨勢。

即便食材很簡單，Fika Fika Cafe也展現追求美味的小心機。像是現做三明治以優格自製的抹醬，增添酸甜風味層次。在飲品部分，則參照過往的大數據，將伊通店經典不敗的飲品如熱黑糖拿鐵、巧克橙香拿鐵、薄荷冰拿鐵等，都放進信義誠品店的菜單。此外，業者觀察到消費者對於咖啡的品味越來越精細，信義誠品店也讓顧客可以自選咖啡豆的烘焙度。

Fika在瑞典語為「一起喝咖啡的休憩時光」，有著北歐極簡風外觀的Fika Fika Cafe，主打咖啡、甜點與輕食，除了新開幕的信義誠品店，還有伊通店及信義遠百A13店。

Fika Fika Cafe 信義誠品店

地址：台北市松高路11號1樓（松高路側）

營業時間：10:00～22:00（周五至23:00）、周六11:00～23:00、周日11:00～22:00

座位數：約35個

薄荷冰拿鐵是經典不敗飲品。圖／Fika Fika Cafe提供
薄荷冰拿鐵是經典不敗飲品。圖／Fika Fika Cafe提供
Fika Fika Cafe信義誠品店店景。圖／Fika Fika Cafe提供
Fika Fika Cafe信義誠品店店景。圖／Fika Fika Cafe提供
Fika Fika Cafe信義誠品店店景。圖／Fika Fika Cafe提供
Fika Fika Cafe信義誠品店店景。圖／Fika Fika Cafe提供

誠品 咖啡 上班族

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