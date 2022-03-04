2022台北玫瑰展登場 開箱「祕密花園」新展區

2022台北玫瑰展正式登場，展期只到3月27日，今年主題為「玫好製造所」，新增了「祕密花園」，再加上去年的五彩玫瑰園、育種家花園、園藝植物布展區，玫瑰花的總面積高達1.5公頃，還有撫順公園獨家設立的「熊愛玫瑰」裝置，在配合周邊店家推出玫瑰相關產品與優惠，今天開幕式還邀請新人，由台北市長柯文哲獻上祝福，讓玫瑰園增添粉紅泡泡。

柯文哲表示，玫瑰花語象徵愛情，希望以美好幸福的風格為主軸，打造城市浪漫花園，同時也成為婚紗攝影的最佳景點選擇。台北玫瑰園從去年8月起進行擴建工程，新設2000平方公尺的「祕密花園」，石造牆面鑲嵌愛心石和心型噴水池周圍配置不同色系的玫瑰及球根花卉，夜晚水池燈光秀更讓人眼睛為之一亮。

北市公園處指出，今年玫瑰展規劃例假日攤商市集和玫瑰小學堂，現場販售玫瑰小盆栽、玫瑰香氛皂、玫瑰彩繪飾品等植栽或文創商品，小學堂則邀請到專業講師分享種植玫瑰的小技巧，讓民眾假日前往玫瑰園巡遊賞花不無聊。

公園處補充，本次活動也積極與周邊店家合作，特約店家包含晴光商圈美食、婚紗、飯店住宿等，優惠內容包括果實咖啡堂提供玫瑰相關飲品，歐華酒店祭出臺北玫瑰展專屬訂房優惠等，讓民眾賞花之餘也走訪活動特約店家享好康。