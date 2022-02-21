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草莓控必收！寶格冰淇淋推「大人味的草莓派對」搶市

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
寶格冰淇淋推出「大人味的草莓派對」系列餐點，讓草莓控可以用草莓乾杯。記者宋健生／攝影
寶格冰淇淋推出「大人味的草莓派對」系列餐點，讓草莓控可以用草莓乾杯。記者宋健生／攝影

吃草莓已經成為冬季儀式感必做的一大盛事，各家甜點店陸續推出草莓相關期間限定餐點，一道比一道更吸睛、更浮誇。中部知名的IG人氣打卡冰品店寶格冰淇淋，今年推出「大人味的草莓派對」系列餐點，讓草莓控可以用草莓乾杯。

位於台中勤美商圈的寶格冰淇淋，今年推出大人味的草莓派對系列餐點，最吸睛的絕對是高達30公分的特大啤酒杯，裡頭裝滿一粒粒又大又鮮甜的草莓，最頂層再鋪上綿密香濃的冰朵蛋糕與特大球的手作草莓冰淇淋，讓草莓控用草莓大力乾杯，盡情沉醉在這場只有大人才懂的草莓派對。

極隱密的寶格冰淇淋，就藏匿在台中草悟廣場附近的巷弄中，沿著公正路走，就會有甜膩的冰淇淋香味吸引民眾抵達目的地，是在地人不願意曝光的私藏冰品小店。

店家除了強調自然原料與純手工製冰淇淋，更不斷推出漂亮又可口的冰淇淋餐點，讓許多人都忍不住特地前往朝聖。

今年期間限定的草莓季，寶格冰淇淋也獨家推出了「大人味的草莓派對」，讓草莓控可以用草莓乾杯。

在紅酒杯中裝滿輕熟女最愛的氣泡特調「粉紅泡泡飲」，新鮮草莓果醬與微酸的檸檬Ｑ凍，搭配一粒粒鮮紅透亮的草莓，微甜微酸如同果香醇厚的香檳，沒有酒精也讓人沉醉。

最受矚目的莫過於「為熱戀乾杯」，高達30公分的特大啤酒杯，滿杯鮮甜草莓淋上草莓煉乳，配上綿密香濃的冰朵蛋糕與手作草莓冰淇淋，入口的濃郁香醇與果香融化，豐富的口感就像熱戀的少女，時而甜膩時而新奇。

而「花心Shot組」最過癮，一整排的Shot杯中，除了一顆顆又大又甜的草莓，還能一次吃到6種口味的手作冰淇淋，一份餐點就能滿足消費者的三心二意。

寶格冰淇淋從即日起至3月14日期間限定，這一系列新鮮草莓與手作冰淇淋結合的創意餐點，讓草莓控直呼太好拍，太滿足，太浮誇。

冰淇淋 派對 冰品 甜點

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