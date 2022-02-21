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如夢似幻的綿密滋味 盤點全台6間必吃的舒芙蕾鬆餅專賣店

聯合新聞網 / MENU美食誌

鬆厚軟Q的舒芙蕾，好吃好看又好拍

FLIPPER'S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅

台北市/中山區

目前有出三款甜鬆餅、兩款鹹鬆餅，價格約在$270~340之間。另外會不定時推出限定款鬆餅，黑糖珍珠奶茶口味超特別！水果口味的也是必點招牌！（MENU美食誌明天再開始減重吧！提供）

星乃珈琲店

台北市/中山區

使用沉穩的木質裝潢，充滿復古懷舊風格。必吃口感扎實、香氣撲鼻的窯烤舒芙蕾熱蛋糕，內餡烤得溫熱，濕潤綿密，搭配上方融化的奶油，恰到好處。（MENU美食誌An An Yu提供）

Sisbro 希絲柏甜食所

台南市/東區

必點現點現做的舒芙蕾，溫熱上桌超滿足，柔軟細緻的舒芙蕾，入口即化的質地，讓人忍不住一口又一口！甜點每日手作供應，口味上也會有些許不同！（MENU美食誌ET提供）

Meat Up

台北市/萬華區

被日媒評選為台灣十大必訪打卡餐廳！酥軟又帶有溫熱口感的焦糖舒芙蕾，搭配甜而不膩的鮮奶油，鮮甜滋味在嘴裡綻放，讓人停不下來！

（MENU美食誌𝙰𝚕𝚒𝚌𝚎提供）

leaf cafe

新北市/淡水區

位於真理大學附近，舒芙蕾每天供應的口味有些許不同。多種濃郁苦甜風味融合的奧利奧巧克力舒芙蕾，巧克力的濃郁很平衡舒芙蕾，最後殘留嘴邊的香甜氣息，讓人意猶未盡。（MENU美食誌𝕁𝕀𝔸ℕ愛吃美食提供）

成真咖啡 Come True Coffee台中審計店

台中市/西區

眾多水果環繞在一旁的時旬鮮果舒芙蕾厚鬆餅，舒芙蕾口感很綿滑、入口即化，淡雅的起司香，不會膩口，讓人回味無窮！（MENU美食誌Shin Yui提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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