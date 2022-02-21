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如夢似幻的綿密滋味 盤點全台6間必吃的舒芙蕾鬆餅專賣店
鬆厚軟Q的舒芙蕾，好吃好看又好拍
台北市/中山區
目前有出三款甜鬆餅、兩款鹹鬆餅，價格約在$270~340之間。另外會不定時推出限定款鬆餅，黑糖珍珠奶茶口味超特別！水果口味的也是必點招牌！（MENU美食誌明天再開始減重吧！提供）
台北市/中山區
使用沉穩的木質裝潢，充滿復古懷舊風格。必吃口感扎實、香氣撲鼻的窯烤舒芙蕾熱蛋糕，內餡烤得溫熱，濕潤綿密，搭配上方融化的奶油，恰到好處。（MENU美食誌An An Yu提供）
台南市/東區
必點現點現做的舒芙蕾，溫熱上桌超滿足，柔軟細緻的舒芙蕾，入口即化的質地，讓人忍不住一口又一口！甜點每日手作供應，口味上也會有些許不同！（MENU美食誌ET提供）
台北市/萬華區
（MENU美食誌𝙰𝚕𝚒𝚌𝚎提供）
新北市/淡水區
台中市/西區
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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