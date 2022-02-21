如夢似幻的綿密滋味 盤點全台6間必吃的舒芙蕾鬆餅專賣店

繼2019「貓•美術館–世界名畫•全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」特展大獲好評後，2022年2月有你共創旗下商店品牌「u.Point有點市」將與「貓•美術館」攜手合作，在華山1914文創園區現場啟動『貓之旅』快閃計畫。快閃店採「免費入場」，再次集結「貓Cat」、「藝術Art」、「誘人Tempting」（CAT）三大元素，帶領貓奴跟粉絲們重回貓的宇宙！

2022-02-21 15:16