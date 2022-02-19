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爆米花玩「雙拼」！卡滋獨創「雙味爆米花」 1桶可2吃
銷售累積已逾千萬桶的「卡滋爆米花」，虎年開春推出全新重量級商品「雙味爆米花」，獨創一桶貼心分隔、雙拼2種口味，裝填方式是左右分邊，並非混合裝填，不會互相搶味。即日起至3/16限定上市，單桶售價120元。
新品除了在「卡滋爆米花觀光工廠樂園」，以及中和門市實體通路販售外，也可於官網購買；此外，另推出任選8桶「雙味爆米花」超商取貨付款，含運999元的超值促銷優惠方案。
「卡滋爆米花」此次一口氣集合網友激推與歷年經典暢銷的美式焦糖牛奶、草莓煉乳、焦糖巧克力、焦糖玫瑰鹽、美式特濃巧克力、原味甜等6種口味，為了豐富口感，其中美式焦糖牛奶、美式特濃巧克力、原味甜搭配口感較酥脆蝴蝶外型爆米花，其他則為口感更鬆脆的圓球狀蘑菇型爆米花，混搭而成包括「草莓妞妞」、「焦巧混混」、「絕代雙焦」、「玫瑰可可」、「粉紅素人」5款雙拼雙味主題風味品項。
卡滋爆米花5款的「雙味爆米花」，有人氣小粉紅水果天王草莓與煉乳相遇的「草莓妞妞」；「焦巧混混」濃郁厚實的焦糖牛奶與焦糖巧克力，揉合出大人系的絲滑香甜，螞蟻人必選；「絕代雙焦」則是美式焦糖牛奶甜香與焦糖玫瑰鹽的雙重驚喜；「玫瑰可可」美式特濃巧克力搭配焦糖玫瑰鹽，優雅甜鹹搭上濃郁可可香，最能撫慰人心；「粉紅素人」原味甜搭配焦糖玫瑰鹽，喜歡細細品嚐爆米花獨有玉米香的人，不容錯過。
「雙味爆米花」購買網址：https://www.popsmile.com.tw。
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