PARK2草悟廣場周六限定「風林火山」 來場Chill的台中夜

以「大人系非典型公園」為特色的「PARK2草悟廣場」，一推出後即成為台中草悟道話題地標。PARK2草悟廣場2月12日起在3月5日的每周六晚上，以「風、林、火、山」四種自然為主題，邀請4位DJ搭配4組藝術家，運用雷射、油水投影、燈管裝置、燈光等聲光效果與不同曲風音樂交融共鳴，2月12日起在3月5日的每周六晚上8點至9點，在PARK2草悟廣場B1接力展開自然系聽覺 X 視覺音樂展演計畫，活動參與不須門票可自由入場，本周六2月19日將由「火之聲」登場。

PARK2草悟廣場在1月15日正式開幕後，PARK2每周六持續邀請不同風格的DJ表演，這回「風、林、火、山」由感傷唱片行主理人游璨賓做為總策展人，以PARK2草悟廣場「城市綠洲」的整體氛圍為靈感，號召了藍色唱片行的JJ、DJ愛吹倫、Cave Records的FTK & Scott Noise和游璨賓自己在內，共四位台中DJ與李海HD、白油、NK LAB及王駝&侯柏仰等藝術家搭配，運用雷各以「風、火、山、林」自然元素作為創作主題，透過實驗電子、雷鬼、台語和Drum n Bassk的不同曲風，搭配燈光視覺演出，透過開放性的舞台拉近演出者和現場民眾的距離。

2月12日周六率先登場的「風之聲」後，本周六2月19日將由「火之聲」登場，由台灣第一個Dub樂團「台買加環繞音效」創始團員DJ愛吹倫以雷鬼音樂的現場表演，搭配上以流體藝術、液態光雕為元素，結合渲染技巧與實物投影機光場的藝術家白油，透過一系列油水分離原理投影的藝術創作，演繹出大自然中的星星之火和野火燎原。

下周六2月26日還有總策展人游璨賓，以少見的卡帶DJ形式，將80､90年代的國台語歌曲和擅長使用LED燈管裝置，創造形色各一的NK LAB做搭配，帶來的「林之聲」；3月5日最後一周由同樣喜愛低頻、來自Cave Records的FTK & Scott Noise，以Drum n Bass融合王駝&侯柏仰的現代科技燈光裝置，共同譜出迴盪在山谷間的「山之聲」。

｜風、林、火、山：PARK2 自然系聽覺 X 視覺音樂展演計畫

【風之聲：實驗電子 X 雷射燈光】 ▪𝟐/𝟏𝟐（六）𝟐𝟎:𝟎𝟎-𝟐𝟏:𝟎𝟎 ▪演出：JJ（藍色唱片行）X 李海HD 【火之聲：雷鬼音樂 X 油水投影】 ▪𝟐/𝟏𝟗（六） 𝟐𝟎:𝟎𝟎-𝟐𝟏:𝟎𝟎 ▪演出：愛吹倫 X 白油 BIO 【林之聲：台語音樂 X 燈管裝置】 ▪𝟐/𝟐𝟔（六）𝟐𝟎:𝟎𝟎-𝟐𝟏:𝟎𝟎 ▪演出：游璨賓（感傷唱片行）X NK LAB 【山之聲：Drum n Bass X 燈光裝置】 ▪𝟑/𝟎𝟓（六）𝟐𝟎:𝟎𝟎-𝟐𝟏:𝟎𝟎 ▪演出：FTK & Scott Noise (Cave Records) X 王駝 & 侯柏仰

李海HD以雲霧搭配雷射光線，構築出視覺上對風穿透的想像。圖／photo by吳璨、PARK2草悟廣場提供

由藍色唱片行的DJ JJ 和李海HD共同創作出的「風之聲」。圖／photo by吳璨、PARK2草悟廣場提供

李海HD以雲霧搭配雷射光線，構築出視覺上對風穿透的想像。圖／photo by吳璨、PARK2草悟廣場提供