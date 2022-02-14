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元宵節就是要吃湯圓！精選全台6家人氣湯圓店 鹹甜冰熱都在這

聯合新聞網 / MENU美食誌

吃完情人節大餐後接著吃元宵！不管鹹、甜、冰、熱，各種湯圓都在這裡！

長興圓仔冰

雲林縣/斗六市

位於雲林六十多年的冰品老店，除了招牌的圓仔冰之外，還有圓Q的大顆麻糬。七彩湯圓是天然食材染色，每一個顏色吃起來味道差異不大，上桌的湯圓很軟但不爛，泡著剉冰後就會軟Q彈牙！（MENU美食誌野西瓜。嚐食提供）

北港圓仔湯

雲林縣/北港鎮

位於熱鬧繁華的北港老街上，堅持手工70年的老攤位，販賣脆圓、湯圓。脆圓搭配挫冰，甜而不膩很順口，紅豆熱湯搭配現煮湯圓十分受歡迎，鬆軟綿蜜的紅豆有著傳統古早味！（MENU美食誌EvaFan提供）

蘇媽媽湯圓

南投縣/埔里鎮

必點養生甜湯圓，冰的湯圓吃起來更Q彈，甜湯喝得到濃濃的桂圓香氣。鹹湯圓清甜的湯底配上調味剛好的內餡，皮薄的湯圓吃起來沒有負擔的感覺，當點心或正餐都很適合！

（MENU美食誌阿酸提供）

榮記客家湯圓

新竹市/東區

新竹老字號的榮記客家湯圓，小顆沒包餡的湯圓是店家獨家手工自製，口感軟Q，搭配大骨熬製的濃郁湯頭，再加上絕配的韭菜、小白菜及茼蒿，非常對味。（MENU美食誌사라 ​ت 提供）

御品元傳統手工元宵-冰火湯圓

台北市/大安區

招牌桂花芝麻冰火湯圓，六大顆手工湯圓放在剉冰上，熱呼呼的手工湯圓遇冰會慢慢變硬，趁熱口感最好，再加上剉冰上的桂花蜜清香又清爽，滋味一絕！（MENU美食誌🍝利亞餵食記🥘🍴😝提供）

燕山鹹湯圓

台北市/中山區

位於雙連市場文昌宮旁，傳承三代超過50年的湯圓老店，每到元宵、冬至總會大排長龍。必點以純糯米磨漿製作的招牌鹹湯圓，湯圓內餡的豬肉鮮甜，外皮有Ｑ勁。（MENU美食誌莎莉快跑 提供）

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