快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯草莓季來了！beard papa’s草莓卡士達系列、療癒系草莓喵吐司必吃

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯再度攜手日本泡芙專賣店beard papa’s，推出升級版草莓卡士達系列甜點新品。圖／全聯福利中心提供
全聯再度攜手日本泡芙專賣店beard papa’s，推出升級版草莓卡士達系列甜點新品。圖／全聯福利中心提供

令人粉紅泡泡噴發的草莓季又來了！全聯將從2月11日至3月10日期間限定推出各式We Sweet草莓甜點、Read Bread及阪急麵包，還有多種零食推出限定優惠，一同迎接春天的到來。其中We Sweet更再度與日本泡芙專賣店beard papa’s聯手推出升級版草莓卡士達系列甜點，感受新鮮草莓與香草卡士達融合的火花，絕對是泡芙控必買首選。另外，Read bread也推出超夢幻的「草莓喵吐司」，還有阪急麵包以大湖草莓入餡的經典商品，喜愛草莓的粉絲們千萬別錯過。

每次推出都大受消費者歡迎的We Sweet × beard papa’s聯名系列，這次再推4款草莓卡士達新品，包括「草莓卡士達蛋糕」、「草莓卡士達雪莓娘」、「草莓卡士達塔」、「草莓卡士達慕斯杯」，香濃卡士達搭配酸甜草莓，酸甜滋味讓人一吃停不下來。其他除了蓬鬆輕盈的「草莓雙餡生乳堡」新品，還有草莓用量超澎湃的經典商品「草莓鮮果布蕾」、百吃不膩的「日式草莓大福」經典回歸。

而喜歡麵包的民眾，當然也不能錯過Read Bread的「草莓喵吐司」，使用雙色麵糰螺旋整型工法，造型超俏皮；還有「草莓雙餡餐包」、「草莓生貝果」，當早餐讓人一整天都有好心情。另外，阪急麵包則以台灣大湖草莓為主打，推出口感層次豐富的「大湖草莓閃電泡芙」、「草莓小可頌」、「大湖草莓皇冠」，2月11日至2月17日新品嚐鮮特價25元，限定門市則推出「大湖草莓歐包」，不甜膩的的特製歐式麵包體，期間限定特價39元。

We Sweet × beard papa’s聯名系列今年共推出4款草莓卡士達新品。圖／全聯福利中心提供
We Sweet × beard papa’s聯名系列今年共推出4款草莓卡士達新品。圖／全聯福利中心提供
We Sweet今年推出「草莓雙餡生乳堡」新品，還有經典的「草莓鮮果布蕾」、百吃不膩的「日式草莓大福」同步經典回歸。圖／全聯福利中心提供
We Sweet今年推出「草莓雙餡生乳堡」新品，還有經典的「草莓鮮果布蕾」、百吃不膩的「日式草莓大福」同步經典回歸。圖／全聯福利中心提供
全聯草莓季將從2月11日起期間限定登場。圖／全聯福利中心提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
全聯草莓季將從2月11日起期間限定登場。圖／全聯福利中心提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

麵包 甜點

延伸閱讀

迎開學季！萊爾富盤點文具熱銷排行 第一名超意外

桃園XPark過年人流掉5成 推企鵝甜甜圈慶幼雛半歲生日

Beard papaｘ全聯「We Sweet草莓季」快閃28天！全新4款聯名甜點：草莓卡士達蛋糕、雪媚娘超欠吃

「全家霜淇淋」8大人氣口味回顧！東方美人茶、重乳草莓好評極高，你的最愛是？

相關新聞

凱莉和FENDI攜手設計 《慾望都市》續集包款將限量發售

在許多電影、影集中都可以看到劇組精心搭配的時尚服飾與配件等，尤其是主打人物風格強烈的影視作品，更是能讓觀眾邊隨著劇情帶入...

蘇格蘭少數「一條龍」作業酒廠 羅曼德湖全系列換新裝

羅曼德湖酒廠全面改換新包裝，將酒廠名稱羅曼德湖（Loch Lomond）做為主標放置在中間，系列名稱邑極摩（Inchmu...

擁有當紅長方形外觀 孫藝珍、林心如都愛Valentino新包

紅了幾季的腋下包潮流還未消退，今年再度延續之餘，更結合了另外一大趨勢，就是「長方形包身」。Valentino可以說是引領...

粉紅風暴來襲！家樂福同步推出草莓季、櫻花季百款優惠

粉紅風暴來襲！家樂福2月份同步推出草莓季「草莓時光」與櫻花祭「櫻式浪漫」主題檔期，即日起至2月22日活動期間，推出超過1...

吃烤鴨、送石斑菲力！六福萬怡慶開工大方送

春節連假後，上班族更需要吃好料補充元氣。台北六福萬怡酒店推出「粵亮迎春海天雙饗」活動，即日起至3月31日，平日點選「靓皮...

單周賣破5千顆！台北國賓「炸元宵」限量開賣

元宵節俗稱「小過年」，吃完熱呼呼、圓滾滾的元宵之後，代表圓圓滿滿的新年正式開始。除了提燈籠、猜燈謎，元宵節最應景美食當屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。