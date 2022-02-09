全聯草莓季來了！beard papa’s草莓卡士達系列、療癒系草莓喵吐司必吃

令人粉紅泡泡噴發的草莓季又來了！全聯將從2月11日至3月10日期間限定推出各式We Sweet草莓甜點、Read Bread及阪急麵包，還有多種零食推出限定優惠，一同迎接春天的到來。其中We Sweet更再度與日本泡芙專賣店beard papa’s聯手推出升級版草莓卡士達系列甜點，感受新鮮草莓與香草卡士達融合的火花，絕對是泡芙控必買首選。另外，Read bread也推出超夢幻的「草莓喵吐司」，還有阪急麵包以大湖草莓入餡的經典商品，喜愛草莓的粉絲們千萬別錯過。

每次推出都大受消費者歡迎的We Sweet × beard papa’s聯名系列，這次再推4款草莓卡士達新品，包括「草莓卡士達蛋糕」、「草莓卡士達雪莓娘」、「草莓卡士達塔」、「草莓卡士達慕斯杯」，香濃卡士達搭配酸甜草莓，酸甜滋味讓人一吃停不下來。其他除了蓬鬆輕盈的「草莓雙餡生乳堡」新品，還有草莓用量超澎湃的經典商品「草莓鮮果布蕾」、百吃不膩的「日式草莓大福」經典回歸。