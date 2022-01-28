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元宵炫麗燈景迎春 金門文化局湖畔藝術饗宴給你好看
「2022金門元宵燈節-舞夜星光」活動，即將於2月15日至28日於金城鎮莒光公園點亮登場，有全球首創由千朵玫瑰組成的星光愛心迷宮，與動感水舞聲光秀，要給你好看，金門縣文化局今天表示，歡迎民眾踴躍到場一睹為快，這場農曆新年最唯美浪漫的湖畔藝術饗宴。
文化局長許績鑫表示，今年元宵燈節首次舉行「動感水舞聲光秀」演出，在2月1日至2月6日晚間，於莒光公園登場，表演運用了當前技術成熟的霧幕、舞美視聽體驗技術等科技，以水作紙，以光為筆，打造藝術與創意兼備的水霧聲光秀，期待以這場絕妙的視聽盛宴與大家共迎新年!
另也在於莒光公園草地燈海—星光愛心迷宮燈組，則是全國首創以千朵以上仿真玫瑰花組成迷宮。當夜間點燈時，民眾迷走在夢幻絢爛的玫瑰花叢中，能深刻感受幸福洋溢情境。
文化局每年精心策畫不同元宵燈節主題特色活動，都吸引許多民眾共襄盛舉。今年雖然仍受疫情影響，為療癒人心，特別提前於新春試點燈，讓民眾遊客能抱著輕鬆、愉快的心情，走出戶外欣賞夢幻幸福的花海燈林。
同時，其他的燈組裝置藝術則陸續布置，將於2月15日元宵節當天，在疫情無虞下，以正式開幕方式帶給金門鄉親璀璨絢麗的舞夜星光。
文化局表示，民眾可以於2月1日至2月6日每晚18:00-22:00散步金城鎮莒光公園，欣賞湖畔璀璨燈景及每半點、整點展演的水舞聲光秀，呼籲大家做好防疫措施，保持社交安全距離以及請勿觸摸。
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