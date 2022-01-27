快訊

直播／今增本土+21例、境外43例 境外陽性率4.07%

高鐵延伸宜蘭站址選定「折衷案」！交通部：年後啟動環評

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三井OUTLET福袋1.6折起 台中港加碼「伊布、神社」造景

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
MITSUI OUTLET PARK台中港店特別打造「伊布奇幻夢境」以及「梅好祈願神社」造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台中港店特別打造「伊布奇幻夢境」以及「梅好祈願神社」造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

過年遊逛OUTLET，為自己與家人挑選物美價廉的戰利品或者新春限定的品牌福袋，為虎年新春帶來快樂與驚喜。MITSUI OUTLET PARK林口店與台中港店即日起至2月10日推出「行春購時尚」，不只可以搶購福袋、消費抽禮，在無法出國旅行的時候，還可以感受日式OUTLET特別打造的「寶可夢」、「伊布奇幻夢境」以及「梅好祈願神社」造景，重溫日本新年風情。

三井OUTLET大年初一至初六，林口店、台中港店集結館內品牌推出數百組限量福袋，內含精選商品最高享1.6折優惠，凡於指定專櫃購買福袋可再獲抽獎券一張，在林口店有機會抽中「Apple HomePod mini」或「米家IH電子鍋」，台中港店可抽療癒放鬆身心的「朵薩首席紓壓保養SPA券」。

因應戶外旅遊正夯，兩店也特別舉辦「活力迎新秘境能量旅行」抽獎，活動期間每單筆消費滿2,000元就能領抽獎券一張，有機會抽中台灣三大秘境營地旅遊券，為今年預約一趟自然之旅，讓心情好好放鬆「森」呼吸。

三井OUTLET新春期間，也安排多場日本味十足的表演活動，與入館民眾一起快樂忘年、迎接虎年，同時兩店更有皮卡丘、波加曼見面會，林口店有日式童玩劍玉師帶來炫技秀，還有日式麻糬DIY以及小小客服體驗活動；台中港店年初有太鼓表演開啟新年元氣，還有專業日本舞踊帶來正統舞扇表演，以及和流武士秀搭配戰鼓樂曲演出。

林口店慶祝6周年生日慶推出專屬優惠，即日起至2月10日凡全館消費滿2,000元可參加6,000元購物金抽獎；App會員今日限定10點起開放領取「新春採購加碼金」，享單筆購物滿3,000元折150元限量優惠(領完為止)。單日累積滿10萬元，再送Panasonic奈米水離子吹風機。

三井OUTLET林口店、台中港店除夕營業至下午5點，林口店部分餐廳營業到21:30(需事先預約)；兩店大年初一至初六正常營業。

MITSUI OUTLET PARK台中港店打造「梅好祈願神社」造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台中港店打造「梅好祈願神社」造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店「皮卡丘發電廠」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店「皮卡丘發電廠」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
大年初一至初六林口店、台中港店集結館內品牌推出數百組限量福袋，內含精選商品1.6折起優惠，凡於指定專櫃購買福袋可再獲抽獎券一張。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
大年初一至初六林口店、台中港店集結館內品牌推出數百組限量福袋，內含精選商品1.6折起優惠，凡於指定專櫃購買福袋可再獲抽獎券一張。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台中港店「伊布奇幻夢境」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台中港店「伊布奇幻夢境」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

林口 福袋 日本

延伸閱讀

台南、高雄雙城合作迎財神 到廟宇、燈會集章送福袋

PABLO草莓大福塔、抹茶塔回來了！還有新春福袋送好運

搶春節商機 高雄SKM Park、大港倉相繼開幕

春節來屏東原鄉 咖啡園區推限量福袋 原百貨送滿額禮

相關新聞

三井OUTLET福袋1.6折起 台中港加碼「伊布、神社」造景

過年遊逛OUTLET，為自己與家人挑選物美價廉的戰利品或者新春限定的品牌福袋，為虎年新春帶來快樂與驚喜。MITSUI O...

以「延續記憶中家的美好」為旨 打造現代人文風住宅

約 55 坪 30 年的老房子，裝載著屋主一家人的成長歷程，不過隨著娶妻生子後，三代同堂的居住需求變成了首要任務，因此屋主委託富億空間設計，試圖將屋主對家的記憶加以延續，打造更適合家庭成員一起居住、分享生活的美好住宅。

書法家何炳儀辦話三國特展 將歌詞電影意境傳神入畫

以詩畫對應聞名，在藝術界獨樹一格的書法家何炳儀，善於從傳統底蘊中展現文字形意多樣性，自今天起至2月13日，於葫蘆墩文化中...

展開一趟香氣療癒之旅 拜訪城市中的秘密森林

你知道嗎？香氣除了具備芳療效果，能夠潤澤肌膚，更可與藝術、文化及空間同頻共振，為五感生活補充嗅覺美學，舒緩情緒也滋養心靈。

提早用香味招桃花！蘭蔻、亞曼尼推新女香 玫瑰好迷人

雖然才準備要過農曆年，但一過完農曆年，馬上就是2月14日情人節的到來，沒情人的人，要努力招來好桃花，有另一半的人，也能送...

五金行結合咖啡廳 以輕鬆的姿態恣意挑選五金打造精緻空間

距林口交流道不遠的地方，鹿麓復古五金專門店在佈滿蓊鬱林蔭的街廓下顯得靜謐，摩登色彩交疊構築的空間中，由五金店和咖啡廳組成，看似衝突的組合，反而成為這裡迷人的理由，在挑選五金之際，有甜點與咖啡相伴，鹿麓復古五金專門店跳脫人們對於傳統五金行的印象，以美麗的空間裝設與精美的復古五金選物，讓「五金行」也能是人們趨之若鶩的場域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。