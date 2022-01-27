三井OUTLET福袋1.6折起 台中港加碼「伊布、神社」造景

過年遊逛OUTLET，為自己與家人挑選物美價廉的戰利品或者新春限定的品牌福袋，為虎年新春帶來快樂與驚喜。MITSUI OUTLET PARK林口店與台中港店即日起至2月10日推出「行春購時尚」，不只可以搶購福袋、消費抽禮，在無法出國旅行的時候，還可以感受日式OUTLET特別打造的「寶可夢」、「伊布奇幻夢境」以及「梅好祈願神社」造景，重溫日本新年風情。

三井OUTLET大年初一至初六，林口店、台中港店集結館內品牌推出數百組限量福袋，內含精選商品最高享1.6折優惠，凡於指定專櫃購買福袋可再獲抽獎券一張，在林口店有機會抽中「Apple HomePod mini」或「米家IH電子鍋」，台中港店可抽療癒放鬆身心的「朵薩首席紓壓保養SPA券」。

因應戶外旅遊正夯，兩店也特別舉辦「活力迎新秘境能量旅行」抽獎，活動期間每單筆消費滿2,000元就能領抽獎券一張，有機會抽中台灣三大秘境營地旅遊券，為今年預約一趟自然之旅，讓心情好好放鬆「森」呼吸。

三井OUTLET新春期間，也安排多場日本味十足的表演活動，與入館民眾一起快樂忘年、迎接虎年，同時兩店更有皮卡丘、波加曼見面會，林口店有日式童玩劍玉師帶來炫技秀，還有日式麻糬DIY以及小小客服體驗活動；台中港店年初有太鼓表演開啟新年元氣，還有專業日本舞踊帶來正統舞扇表演，以及和流武士秀搭配戰鼓樂曲演出。

林口店慶祝6周年生日慶推出專屬優惠，即日起至2月10日凡全館消費滿2,000元可參加6,000元購物金抽獎；App會員今日限定10點起開放領取「新春採購加碼金」，享單筆購物滿3,000元折150元限量優惠(領完為止)。單日累積滿10萬元，再送Panasonic奈米水離子吹風機。