茶金炒熱竹縣觀光 楊文科揪洪都拉斯大啖北埔美食

電視劇《茶金》靈感取自新竹縣北埔鄉「茶葉大王」姜阿新，背景描述1950年代台灣茶產業歷史，雖然戲劇播畢，但竹縣觀光熱度不減，新竹縣長楊文科抓準行銷機會，日前戲中演員洪都拉斯，在姜阿新第三代女婿吳錫斌導覽下再次來到姜阿新洋樓，並推廣北埔擂茶、柿餅等美食，邀請民眾到竹縣深度旅遊。

楊文科說，《茶金》中的「膨風茶」，生產於新竹縣北埔、峨眉鄉，嫩芽時被小綠葉蟬吸食後，會散發出特殊蜜香，特等獎的膨風茶曾經1斤還被炒到100多萬元，也讓洪都拉斯聽了後瞠目結舌，重現劇中萬老闆愛財性格直呼「真的是茶金，可不可以殺價！」。

楊文科表示，感謝公共電視與客家委員會攜手推出《茶金》這部片，該劇背後是一部活生生的台灣近代地方發展史故事，當時姜阿新將北埔整個地區茶葉事業帶起來，帶動經濟繁榮發展，從這棟建築可以看到主人姜阿新的品味。

楊文科指出，想要來到北埔鄉參觀姜阿新洋樓的鄉親，除了自行開車外，還可以選擇搭乘大眾交通運輸「5700台灣好行獅山線」到「北埔老街」站下車，步行即可抵達。

他表示，搭乘獅山線還可以到台鐵竹東站附近全台最大的客家市場竹東市場，品嘗濃厚客家味的美食、小吃，附近還有日式建築「蕭如松藝術園區」，適合規畫一趟美食與藝術饗宴之旅。

洪都拉斯笑稱，他平常比較少接觸到這些客家文化，甚至連客家美食的「粄糕」這一輩子都還沒嘗試過，想要把這些美食、景點介紹給朋友，再來新竹縣一趟深度旅遊。

姜阿新的第三代女婿吳錫斌表示，姜阿新洋樓建築為當時姜阿新的自宅及招待賓客的場所，曾一度易主，後世子孫努力花費半世紀之久才成功購回，建築外觀為巴洛克式，內裝潢呈現中、日式元素，可說是全世界少數協調融合洋、中、日式的建築，集結客家匠師精妙工藝的作品，有許多特色值得人們來此參觀。